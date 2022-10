Cristiano Rattazzi: “Argentina no es Venezuela, tiene fuerzas para resistir el caos”

El empresario Cristiano Rattazzi se refirió a la situación económica que padece la Argentina y estuvo en desacuerdo con la existencia de un punto de comparación entre nuestro país y Venezuela. Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), insistió en que “tenemos fuerzas para resistir el caos”.

Consultado por José Del Rio por su visión del panorama económico actual, Rattazzi se sinceró al decir que “es un caos”. “No hay reglas de juego que sean normales y así no funcionan las cosas”. A pesar del diagnóstico pesimista, se mostró esperanzado de que la situación pueda cambiar en un futuro cercano.

“La integración de todas maneras va a volver. No es que la Argentina vaya a vivir siempre en caos. No somos Venezuela. Tenemos ciertas fuerzas para resistir al caos”, aseveró. Y acotó: “Tenemos potencial si dejamos que todo funcione como tiene que ser. Pero no es común que eso ocurra”.

El empresario automotriz precisó que “uno de nuestros principales problemas es que todavía estamos pagando 90 años de desaciertos” y “no supimos volver a crear una épica del trabajo, la seriedad”. Remarcó además que “la Argentina se ha vuelto últimamente un centro de conflictividad general total”.

“Hasta las próximas elecciones, lo único que vamos a ver son problemas. No creo que de golpe el país se tranquilice, trabaje y haga las cosas bien ”, lamentó a mediados de la entrevista televisiva. Tras hacer mención a los comicios presidenciales, admitió sentirse “esperanzado” por un recambio en 2023.

“Las elecciones pueden ayudar a que aparezca un poco más de seriedad en el día a día. Tienen una enorme importancia en cómo la gente percibe el caos y desorden. Pero para dejar eso atrás, es fundamental que la gente vote bien. Votar bien es votar disruptivamente. Necesitamos un país con una democracia republicana”, analizó.

Insistió finalmente en que “hay que decirle basta a la inflación, los impuestos distorsivos, el desorden total y que las calles se tomen por diversión”. Y se mostró desilusionado por la presidencia de Alberto Fernández, a tres años de haberse iniciado: “No es la personas que alguna vez conocí”.

El impacto que la elección entre Lula y Bolsonaro podría tener en la Argentina

Sobre la coyuntura internacional y cómo pueda traducirse hacia la Argentina, Rattazzi sostuvo que la elección entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva no tendrá un efecto positivo en la economía. “No nos cambia nada. Ya no sabemos ni de qué dependemos. Con todos estos dólares circulando… Nuestro sistema es muy raro”, opinó.

“¿Dónde están los intercambio con Brasil?, ¿Dónde están las fuerzas de la Argentina?, ¿Dónde están las importaciones y exportaciones?”, se preguntó Rattazzi. Con el foco puesto nuevamente en los comicios electorales de Brasil, dijo que la primera vuelta “dejó a dos perdedores”.

“Uno de ellos [en referencia a Lula] pensó que la iba a ganar en primera vuelta y el otro [en referencia a Bolsonaro] creyó que iba a estar más cerca y empezó a distanciarse. Los dos no están tan contentos. Son muy pesadas las elecciones. Ahora habrá un mes más de luchas y discusiones. Y ya están cansados”, detalló.

Durante los últimos tramos del diálogo, precisó además que la reelección del actual jefe de Estado como un nuevo mandato del expresidente y líder del PT no provocará ningún cambio a nivel económica. “Si bien piensan distinto ideológicamente, las bases económicas que sostienen son similares”, destacó.

Y añadió para terminar: “Tienen ministros que creen en la seriedad, en no tener inflación. La economía está ordenada. Pueden permitirse hasta no ser tan competitivos en el mercado. El Ballotage va a ayudar a que se discutan las cosas y la Argentina tiene para aprender de eso de cara al año próximo”.