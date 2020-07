El exministro de Economía Alfonso Prat Gay

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 01:38

El exministro de Economía Alfonso Prat-Gay respondió a las recientes declaraciones del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien lo mencionó ayer por la tarde al decir que no cree en los planes económicos porque los que se presentaron en los últimos años "naufragaron". "Es un absurdo", disparó el economista.

Prat-Gay comparó la falta de previsión económica del Gobierno con una travesía sin preparación. "Es el mismo absurdo que decir 'tengo el objetivo de subir el Aconcagua, pero no me preparo y no tengo un plan para hacerlo. No sé si es mejor en verano o en invierno, si puedo o no llevar un pico y ornamental para subir. Por supuesto que en el caso de la economía argentina viene a colación la comparación porque estamos en un pozo muy profundo como consecuencia de esta cuarentena, entonces si uno quiere escalar el Aconcagua tendría que tener un plan y prepararse para esa situación", dijo en diálogo con el canal Todo Noticias.

Fernández respondió a las críticas que recibió luego de sus declaraciones al Financial Times, en las que manifestó que "no cree en los planes económicos"."El plan que estamos pensando, las ideas... odio hablar de planes económicos, aunque después me dicen: 'Qué vergüenza'... porque todos los planes naufragaron. Me acuerdo del plan de [Alfonso] Prat-Gay y [Nicolás] Dujovne, que naufragaron", lanzó, en alusión a dos exministros de la administración de Mauricio Macri.

Sobre esto, Prat-Gay hizo una defensa de su gestión de gobierno y criticó a Fernández. "Es cierto que hay planes que no han funcionado, pero también es cierto que las únicas veces que a la Argentina le fue bien fue porque tenía un plan creíble y porque generaba confianza, que es lo que no genera este Gobierno, y mucho menos si el propio Presidente reconoce que va tanteando, que juega a oscuras".

Y agregó, determinante: "Como no hay un programa claro, los bonistas te llevan de la nariz y te exigen más. Argentina no ofrece un programa, como Martín Guzmán no tiene una estrategia: es la cuarta oferta y todavía no se la aceptaron".

Para Prat-Gay, el Gobierno debe darles certezas a los argentinos en medio de una gran incertidumbre. "Quién se va a animar a invertir, quién va a pensar que cuando pase la cuarentena nos vamos a recuperar pronto. Tiene que haber un marco de certidumbre, llámenlo como quieran, pero es un programa que incluye y que excede a la economía", remarcó.

En esta línea, el exfuncionario consideró que, además, habría que tener más de un proyecto. "Para poder prever lo que pueda llegar a pasar tendría que haber más de un plan. Y a eso sumarle un gran acuerdo político con todas las partes, con todos los sectores", indicó.

Por último, aclaró que apoya al Gobierno en la negociación: "Me parece bien que el Presidente negocie con firmeza, desde la oposición lo vamos a acompañar. Es mejor cerrar un acuerdo que no cerrarlo". Y consideró que Fernández hace bien en mantener una postura firme frente a los acreedores. "Sin acuerdo, pierden las dos partes. Queda tiempo hasta el 4 de agosto. Ojalá se pueda acordar", concluyó.