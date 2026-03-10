Mercados: las acciones argentinas saltan hasta 7% y el dólar retrocede tras señales de distensión en Medio Oriente

El mercado financiero global amaneció este martes con un dejo de optimismo. Aunque hay señales cruzadas desde Washington y Teherán, la perspectiva de que la guerra en Medio Oriente podría estar cerca de terminar fue suficiente para que los activos busquen recuperarse del rojo que arrastran desde que comenzó marzo. En ese escenario, las acciones argentinas rebotan hasta 7% en Wall Street y el dólar tiende a la baja.

Impulsada por los comentarios de Donald Trump sobre el fin de la guerra, la Bolsa porteña inicia la jornada con un alza del 3,4%, que la lleva a posicionarse en los 2.690.964 puntos. Al medir el índice S&P Merval en dólares a través del CCL, el avance es aún más marcado, alcanzando los US$1856, con una suba diaria del 3,9%.

El panel de acciones líderes opera completamente en verde, destacándose sobre todo los papeles de Edenor (+7%), Metrogas (+6,7%), Sociedad Comercial del Plata (+6,6%), Central Puerto (+6,1%) y Banco Supervielle (+5%).

“El mercado sigue como tema preponderante la guerra en Medio Oriente, con una jornada de lunes que mostró fuertes subas del petróleo en la apertura, con caídas en los principales índices de acciones. A media rueda, esto comenzó a revertirse tras los dichos de Trump de que la guerra estaría llegando a su fin, aunque de momento el conflicto persiste. La mirada de los inversores se posa sobre el suministro de petróleo y lo que suceda en el Estrecho de Ormuz, donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y cuyo cierre tendría consecuencias para los precios", explicó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Una densa columna de humo se eleva desde una instalación de almacenamiento de petróleo alcanzada el sábado por un ataque estadounidense-israelí, el domingo 8 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

Luego de que el presidente de Estados Unidos afirmara el lunes por la tarde que la guerra en Irán estaba “prácticamente terminada”, el humor de los inversores se tornó positivo. Ese comentario fue suficiente para que el Brent pase de valer US$117 el barril —el valor más alto desde que arrancó la guerra entre Rusia y Ucrania— a los actuales US$84. Sin embargo, Irán respondió y afirmó que la República Islámica será la que determine “el fin de la guerra”, y no Estados Unidos.

Más allá de esos entredichos, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) aprovechan para recuperar parte de las pérdidas que tuvieron en las últimas semanas. Los papeles de Central Puerto lideran la jornada con un salto del 7,7%, seguidos por Edenor (+7,6%) y Banco Supervielle (+5,8%).

El mercado de renta fija también muestra signos de recuperación y se acopla al clima de mayor apetito por el riesgo que dominó el inicio de la jornada. Los bonos soberanos nominados en dólares operan mayoritariamente al alza, con subas del 1,05% entre los Globales (GD41D) y del 1,66% en los Bonares (AL35D). Como consecuencia directa de esta mejora en las paridades, el riesgo país retrocede cinco unidades y se sitúa en los 578 puntos básicos (-0,9%).

Con el foco puesto en el mercado de cambios, este martes las cotizaciones arrancan la jornada con una tendencia a la baja. Este es el caso del tipo de cambio mayorista, que cotiza a $1407,55 en las primeras operaciones de la rueda, equivalente a un retroceso diario de $8,39 (-0,59%).

Trump dijo que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”

Lo mismo sucede con el dólar oficial minorista, que se vende en la ventanilla del Banco Nación a $1425, lo que representa un retroceso de $10 frente al cierre anterior (-0,8%). En tanto, el precio promedio del mercado es de $1428,01, según el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

Los tipos de cambio financieros acompañan la tónica descendente. El dólar MEP se ubica en los $1421,85, un retroceso de $8,32 frente al cierre anterior (-0,6%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) opera en las pantallas del mercado de capitales a $1464,65, unos $8,79 menos que el cierre previo (-0,6%).