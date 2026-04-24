Alquileres bajo presión: crece el endeudamiento entre inquilinos para sostener gastos básicos

El deterioro de los ingresos reales y el encarecimiento del costo de vida comienzan a reflejarse con mayor intensidad en el mercado de alquileres. Un informe reciente reveló que cerca de seis de cada diez hogares inquilinos debieron recurrir a financiamiento o a sus propios ahorros para poder afrontar sus gastos corrientes durante 2025.

El dato, que surge de un relevamiento privado, muestra que el 57,6% de las familias que alquilan apeló a algún tipo de estrategia financiera para sostener su economía doméstica, ya sea mediante créditos o el uso de recursos previamente acumulados, según publicó TN.

La tendencia da cuenta de una creciente fragilidad en las finanzas de los hogares, en un contexto en el que el peso del alquiler absorbe una proporción cada vez mayor de los ingresos. En paralelo, se reduce el número de familias que logra cubrir sus gastos sin recurrir a asistencia externa o endeudamiento.

El fenómeno no es nuevo, pero se profundizó en los últimos años y se mantiene en niveles elevados. Especialistas advierten que el recurso al crédito para cubrir gastos corrientes —como vivienda, servicios o consumo básico— expone a los hogares a un círculo de mayor vulnerabilidad financiera.

En este escenario, el mercado de alquileres se consolida como uno de los principales focos de tensión en la economía doméstica, con un impacto directo sobre la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento de las familias.