"Una amenaza social real". Así describió el CEO de H&M a los efectos que podrían suceder si el movimiento de boicot al fast fashion -el modelo de moda barata con recambio constante de temporadas- continúa creciendo.

Karl-Johan Persson, el CEO de la marca y además hijo del presidente de la compañía, defendió el modelo de negocios de H&M frente a mensajes que buscan desincentivar las compras de prendas de cadenas de fast fashion.

Según la agencia Bloomberg, Persson habló luego de que el movimiento "anti fast fashion" ganara adhesiones, encolumnadas detrás del discurso de la activista ambiental sueca Greta Thunberg. H&M y la adolescente comparten el mismo país de origen, así que la causa le pega de lleno a la cadena de moda.

La marca quiere ser "pro clima" hacia 2040, es decir, reducir más emisiones de gases de efecto invernadero que las que se producen en su proceso de fabricación

La industria de la "moda rápida" generó preocupaciones en la sociedad por denuncias sobre los derechos de los trabajadores que fabrican las prendas y la contaminación que genera la industria textil. De acuerdo con las Naciones Unidas, el sector de la moda es responsable del 10% de la emisión de gases de efecto invernadero y consume más energía que el transporte aéreo y naval en conjunto.

El ejecutivo está "preocupado porque el movimiento busca prohibir comportamientos". De acuerdo con la agencia de noticias, Persson dijo que muchos de los que protestan por el cambio climático tienen un discurso que frena a las demás personas de hacer lo que quieren, como volar o consumir. "Sí, eso puede tener un pequeño impacto en el medio ambiente, pero tendrá consecuencias sociales terribles", dijo el ejecutivo en una entrevista en la capital sueca, Estocolmo.

"El asunto del cambio climático es increíblemente importante. Es una enorme amenaza y nos la tenemos que tomar en serio, tanto los políticos, como las compañías y los individuos. Al mismo tiempo, la eliminación de la pobreza es un objetivo igual de importante", dijo el ejecutivo de H&M, según el reporte de Bloomberg.

Persson asegura que es importante reducir el impacto ambiental, pero también es clave continuar creando empleo y crecimiento económico. Hacia 2040, H&M espera ser una empresa "pro clima", es decir, que reducirá más emisiones de gases de efecto invernadero que los que se producen en su proceso de fabricación.

El CEO afirma que una mejor utilización de los insumos constituye una mejor herramienta para aliviar al medio ambiente que el boicot al consumo.

Mientras tanto, en la Argentina el escenario está lejos de un boicot al consumo. Tanto en Palermo como en Luján, los dos lugares donde H&M estuvo presente este año, la convocatoria fue un éxito.

La marca sueca no llegó al país en forma directa sino a través de un acuerdo comercial para vender en el mercado local los excedentes de stocks que no pudo colocar en Europa. En todos los casos no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock. Por eso, cumplen con la premisa que en la industria llaman 'mantener la curva', es decir tener todos los talles y tamaños.