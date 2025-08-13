LA NACION

Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 3

El organismo previsional paga las jubilaciones a los DNI terminados en 3 en dos fechas diferentes, según cobren el haber mínimo, superior o una pensión

La fecha de pago para las jubilaciones con DNI terminado en 3
La fecha de pago para las jubilaciones con DNI terminado en 3

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 3 cobran el miércoles 13 de agosto si perciben los haberes mínimos. En tanto, la jubilación que supera la mínima se distribuye el lunes 25 de agosto, según lo establecido por el calendario de pagos del octavo mes de 2025. Por su parte, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con su documento finalizado en 3 recibieron sus haberes el lunes 11 de agosto.

En agosto se aplica una suba del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en el sexto mes del año, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las jubilaciones y pensiones se ajustan en un 1,62% este mes
Las jubilaciones y pensiones se ajustan en un 1,62% este mes

Asimismo, durante este mes continúa el reparto del bono de $70.000 a quienes cobren solo una prestación que sea menor o equivalente al haber mínimo. Por su parte, los jubilados y pensionados que superen el monto de la mínima recibirán un monto proporcional hasta llegar al tope de $379.294,80.

Cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 3

  • Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: 13 de agosto
  • Pensiones No Contributivas (PNC): 11 de agosto
  • Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: 25 de agosto

Cuánto cobra un jubilado en agosto 2025 con el bono y el ajuste por inflación

Las jubilaciones aumentarán 1,62% en agosto
  • Jubilación mínima: $314.305,37 + bono de $70.000= $384.305,37
  • Jubilación máxima: $2.114.977,59
  • Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $251.444,30 +bono de $70.000= $321.444,30
  • Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76 + bono de $70.000= $290.013,76

Quiénes cobran la jubilación mínima

Los beneficiarios de las siguientes prestaciones cobran el haber mínimo:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Pensión no Contributiva por Vejez
  • Pensión no Contributiva por Invalidez
  • Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os
  • Pensiones Graciables a cargo de ANSES
  • Otras Pensiones No Contributivas

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en agosto de 2025

Los jubilados y pensionados pueden ver el esquema de pagos del mes de agosto en la página oficial de la Anses
Los jubilados y pensionados pueden ver el esquema de pagos del mes de agosto en la página oficial de la Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 14 de agosto
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
