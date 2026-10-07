El calendario completo de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para octubre detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 2 cobran el martes 13 de octubre si perciben los haberes mínimos, las Pensiones No Contributivas (PNC) el viernes 9 de octubre. Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el lunes 26 de octubre.

Las jubilaciones que distribuye Anses en la jornada

En el décimo mes del año, las prestaciones sociales de Anses tienen un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 2

Tipo de jubilación Fecha de cobro Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos 13 de octubre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo 26 de octubre Pensiones No Contributivas 9 de octubre

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $435.748,51 $70.000 $505.748,51 Jubilación máxima $2.932.174,86 - $2.932.174,86 PUAM $348.598,80 $70.000 $418.598,8 PNC (Invalidez/Vejez) $305.023,95 $70.000 $375.023,95

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo se distribuye el bono previsional de octubre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51.

Las jubilaciones mínimas reciben el bono completo Anses

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.