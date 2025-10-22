Anses: de cuánto es la PUAM en noviembre de 2025 con el aumento oficial

Los titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tienen este mes un nuevo incremento, dado por la actualización correspondiente a noviembre y que toma como referencia el último índice de inflación, y a lo que se suma el bono previsional extraordinario.

El monto de la PUAM en noviembre de 2025 (Pixabay/@Vitaly Gariev)

En noviembre, los titulares de la PUAM de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen un reajuste del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad.

De esta manera, quienes reciben la PUAM cobran en noviembre $266.442,16, y si se adiciona el bono previsional, la suma se ubica en $336.442,16.

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones y pensiones en noviembre de 2025

Los montos actualizados para este mes son los siguientes:

Jubilación mínima: $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052,70.

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

El monto de noviembre para los distintos tipos de jubilación (Foto: FreeP¡CK)

Por qué el aumento a jubilados es menor a la inflación

El bono previsional busca compensar la inflación registrada y garantizar un ingreso adicional a los jubilados y pensionados con menores haberes. Sin embargo, aunque en noviembre se aplique la suba del 2,08%, el bono previsional permanece sin actualizaciones y sigue siendo de $70.000, para quienes perciben la mínima.

Esta particularidad incide en el monto final de las jubilaciones, ya que la suma adicional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y redunda en que la jubilación mensual, en mano, tenga un reajuste más bajo que el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Quiénes cobran el bono previsional completo y quiénes un proporcional en noviembre de 2025

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $403.020,07.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

¿Qué es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)?

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima.