LA NACION

En qué supermercados hay descuentos con el nuevo programa de la Anses para jubilados

Desde este mes los titulares del sistema previsional pueden realizar compras con 10% de descuento; cómo se implementa este beneficio y qué bancos ofrecen un reintegro adicional

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Los jubilados y pensionados de Anses tienen un nuevo programa de descuentos
Los jubilados y pensionados de Anses tienen un nuevo programa de descuentosShutterstock - Shutterstock

El Ministerio de Capital Humano y la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) anunciaron que desde este mes entra en vigencia un nuevo programa de beneficios, dirigido a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ese organismo, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra.

Los jubilados y penisonados pueden realizar comparas con un 10% de descuento
Los jubilados y penisonados pueden realizar comparas con un 10% de descuentoDaniel Basualdo

Se trata de un programa de descuentos exclusivos “en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza”, señala el comunicado oficial.

En qué supermercados hay descuentos para jubilados de Anses

  • Disco: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.
  • Jumbo: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.
  • Vea: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.
  • La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.
  • Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones.
  • Día: 10% en todos los rubros con un tope $2000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Hay que considerar que en el beneficio no entran las compras en Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar y Carrefour que incluyan productos de carnicería, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Cómo se realiza el descuento a jubilados

El programa de descuentos contempla su uso de manera automática, sin un trámite previo. El beneficio se concreta una vez que el jubilado o pensionado de Anses abona la compra con la tarjeta de débito con la que cobra la jubilación o pensión.

El beneficio está vigente este mes de manera automática
El beneficio está vigente este mes de manera automáticaChay_Tee - Shutterstock

Quiénes pueden acceder a un reintegro adicional

A su vez, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina, los jubilados y pensionados de Anses, que cobren sus haberes en ese banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de $20.000 mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

También, el Banco Nacion les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32%) sobre el saldo que registren en sus cuentas, por hasta $500.000.

Banco Nación y Galicia ofrecen beneficios adicionales
Banco Nación y Galicia ofrecen beneficios adicionalesMiljan Lakic - E+

En tanto, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2%) sin tope de saldo a remunerar.

LA NACION
Más leídas de Economía
  1. YPF da un nuevo paso importante para el desarrollo del GNL argentino
    1

    YPF da un nuevo paso importante para el desarrollo del GNL argentino

  2. El Gobierno acumula una deuda millonaria para sostener el superávit fiscal
    2

    El Gobierno acumula una deuda millonaria con empresas de gas para sostener el superávit fiscal

  3. OpenAI lanza un informe que identifica las 44 profesiones que podrían ser reemplazadas por la inteligencia artificial
    3

    OpenAI lanza un informe que identifica las 44 profesiones que podrían ser reemplazadas por la inteligencia artificial

  4. El riesgo país se dejará de reportar en tiempo real en la Argentina
    4

    Un cambio clave: el riesgo país se dejará de reportar en tiempo real en la Argentina

Cargando banners ...