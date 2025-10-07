En qué supermercados hay descuentos con el nuevo programa de la Anses para jubilados

El Ministerio de Capital Humano y la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) anunciaron que desde este mes entra en vigencia un nuevo programa de beneficios, dirigido a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ese organismo, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra.

Los jubilados y penisonados pueden realizar comparas con un 10% de descuento Daniel Basualdo

Se trata de un programa de descuentos exclusivos “en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza”, señala el comunicado oficial.

En qué supermercados hay descuentos para jubilados de Anses

Disco : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Jumbo : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Vea : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Coto : 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.

: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones. La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.

10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones. Josimar : 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Carrefour : 10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones. Día: 10% en todos los rubros con un tope $2000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Hay que considerar que en el beneficio no entran las compras en Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar y Carrefour que incluyan productos de carnicería, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Cómo se realiza el descuento a jubilados

El programa de descuentos contempla su uso de manera automática, sin un trámite previo. El beneficio se concreta una vez que el jubilado o pensionado de Anses abona la compra con la tarjeta de débito con la que cobra la jubilación o pensión.

El beneficio está vigente este mes de manera automática Chay_Tee - Shutterstock

Quiénes pueden acceder a un reintegro adicional

A su vez, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina, los jubilados y pensionados de Anses, que cobren sus haberes en ese banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de $20.000 mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

También, el Banco Nacion les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32%) sobre el saldo que registren en sus cuentas, por hasta $500.000.

Banco Nación y Galicia ofrecen beneficios adicionales Miljan Lakic - E+

En tanto, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2%) sin tope de saldo a remunerar.