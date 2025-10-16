De cuánto es la AUH en noviembre 2025 tras el aumento confirmado
En el penúltimo mes del año impacta un nuevo incremento en la prestación; cuáles son la cifras, según el caso
Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tiene un aumento en noviembre, correspondiente a la actualización que se realiza por el registro más reciente de inflación. Por lo tanto, este mes rigen nuevos valores para esta prestación social.
En noviembre, el incremento de la AUH es de 2,08%, en línea con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
De esta manera, son valores nuevos los que rigen para esta prestación, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores.
De cuánto es la AUH en noviembre 2025
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
- Asignación Universal por Hijo: $95.737,66.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $311.748,35.
- Asignación por Embarazo: $95.737,66.
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Cómo presentar la Libreta AUH 2025
La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.
Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
