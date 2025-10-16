De cuánto es la AUH en noviembre 2025 tras el aumento confirmado

Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tiene un aumento en noviembre, correspondiente a la actualización que se realiza por el registro más reciente de inflación. Por lo tanto, este mes rigen nuevos valores para esta prestación social.

La AUH tiene un nuevo incremento en noviembre

En noviembre, el incremento de la AUH es de 2,08%, en línea con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

De esta manera, son valores nuevos los que rigen para esta prestación, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores.

De cuánto es la AUH en noviembre 2025

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $95.737,66.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $311.748,35.

Asignación por Embarazo: $95.737,66.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los montos de noviembre para los distintos tipos de AUH Anses

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Los pasos para presentar la Libreta AUH Rodrigo Nespolo

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH