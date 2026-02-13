Anses: las jubilaciones del régimen docente tendrán en marzo un aumento de 5,28%

Los haberes jubilatorios del régimen de docentes no universitarios tendrán una suba de 5,28% en marzo. En tanto, para quienes se jubilaron por el sistema de docentes universitarios el reajuste será de 4,26%. Así lo especificaron, ante la consulta de LA NACION, fuentes de la Secretaría de Trabajo.

En ambos casos, se trata de prestaciones para las cuales hay reglas particulares de movilidad, diferentes a las del sistema general de la Anses. Las actualizaciones en estos casos son trimestrales y no mensuales y, en lugar de tomarse como referencia la inflación informada por el Indec, se consideran índices de salarios de cada sector.

Los montos surgidos de aplicar los incrementos regirán durante marzo, abril y mayo. En ambos grupos, la recomposición se calculará sobre los importes que fueron definidos en diciembre pasado.

Docentes no universitarios

En el caso de los jubilados incluidos en el régimen del decreto 137/05, de docentes no universitarios, el porcentaje de reajuste trimestral se determina según la variación del índice de salarios de la actividad llamado Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente). Las prestaciones en curso de pago son poco más de 200.600, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Y el haber promedio fue, en diciembre y según la misma fuente, cercano a $2,06 millones (sin considerar el aguinaldo).

En todo 2025 el reajuste de estos haberes fue de 44,4%, un porcentaje superior al de la variación que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec, que llegó a 31,5%.

Docentes universitarios

En tanto, los jubilados y pensionados del régimen de docentes de universidades nacionales son alrededor de 13.300. El haber promedio en este grupo ronda los $2,3 millones. Para determinar la actualización trimestral de estas prestaciones se utiliza como índice de referencia el Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales).

Las jubilaciones del sistema docente se rigen por reglas diferentes a las vigentes para el régimen general Gentileza

En este segmento, el año pasado hubo un reajuste de haberes muy inferior al nivel de la inflación. Fue, concretamente, de 22%, lo que implicó una caída del poder de compra de 7,2%.

Régimen general

Los regímenes previsionales de docentes nacionales quedaron al margen de lo dispuesto en 2024 por el decreto de necesidad y urgencia 274, que estableció para el sistema jubilatorio general de la Anses la vigencia, desde abril de ese año, de reajustes mensuales que se guían por la variación del IPC.

Ese sistema de actualizaciones determinó una suba de 2,88% de los haberes para marzo, porque esa fue la inflación que hubo en enero, según el instituto oficial de estadística. Fue una comunicación particular, dada la repentina decisión del Gobierno de no implementar el anunciado índice de inflación basado en una canasta de consumos más actual que la utilizada ahora.

El haber mínimo pasará, en este régimen general, de $359.254,35 a $369.600,88 y el máximo de $2.417.441,63 a $2.487.063,95. Descontado el aporte para financiar al PAMI, los ingresos mínimo y máximo serán de $358.512,85 y $2.348.927,95, en cada caso.

En el régimen general de la Anses, las prestaciones se actualizan mensualmente por inflación Pablo Caprarulo - LA NACION

Según lo previsto, volverá a disponerse mediante un decreto el pago de un bono de hasta $70.000 para quienes tienen los haberes más bajos del sistema. Por lo tanto, quienes perciben solo un haber mínimo cobrarán $439.600,88, en bruto, y $428.512,85 en términos netos.

Para quienes perciben el ingreso más bajo del sistema (según datos oficiales, son 2,96 millones de personas, casi la mitad del total de jubilados y pensionados), la suba no llegará a 2,88%, sino que será de 2,41%. Esto es así, por efecto del congelamiento del bono, que no tuvo ningún reajuste desde marzo de 2024 y que, según se prevé en la ley de Presupuesto, tampoco lo tendrá este año.