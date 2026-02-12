La justicia aceptó un pedido de Cristina Kirchner y dispuso la restitución provisoria de una de las jubilaciones de privilegio

La Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió admitir un pedido hecho por la expresidenta Cristina Kirchner, hoy presa tras ser condenada por corrupción, y dispuso suspender parcialmente los efectos de la resolución mediante la cual, en noviembre de 2024, la Anses dio de baja de sus beneficios previsionales de privilegio. La suspensión está específicamente referida a la pensión por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.

De esta manera, y provisoriamente -mientras dure el juicio por la reposición de esas prestaciones que inició la exfuncionaria- se le ordena a la Anses reponer el pago de la varias veces millonaria suma mensual. Desde el Ministerio de Capital Humano, del cual depende el organismo de la seguridad social, dijeron a LA NACION que la decisión será apelada, mediante la interposición de un recurso extraordinario federal.

El pedido de volver a cobrar la prestación le había sido negado a Cristina Kirchner, el 5 de noviembre pasado, por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Tras la apelación de esa sentencia, ahora los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, integrantes de la mencionada sala de la cámara previsional, resolvió “suspender los efecto de la resolución 2024-1092-Anses, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio”, en el cual la expresidenta condenada pide volver a cobrar ambas prestaciones.

“Mientras los jubilados que ganan la mínima esperan años que la justicia resuelva temas concretos, como los cambios en la movilidad jubilatoria, la sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social falló a favor de CFK para que recupere los $20 millones que cobraba de la jubilación de privilegio de Néstor”, sostuvo la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien mantiene una presentación ante la Corte Suprema, en el juicio en el cual (previo a la baja de los ingresos de privilegio), CFK reclamaba poder cobrar doble beneficio, algo que obtuvo por decisión del gobierno del que era parte, cuando la causa estaba en pleno trámite.

Según Ocaña, “lo increíble es que la condenada alude razones alimentarias, cuando todos sabemos que la señora es millonaria. Esto habilita una vía para que el Estado le tenga que pagar un dineral que resulta obsceno para cualquiera”.

Ambos ingresos que fueron cobrados hasta noviembre de 2024 (la asignación vitalicia por expresidenta y la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner), surgen de la ley 24.018 y son considerados de privilegio porque, para su obtención, no se pide cumplir con requisitos ni de edad ni de tiempo de aportes hechos al sistema previsional.

CFK comenzó a cobrar ambos beneficios a la vez luego de terminar su mandato presidencial, porque -todavía bajo su gestión- se le otorgó la jubilación como expresidenta, cuando ya cobraba la asignación como viuda de Néstor Kirchner. Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de pagar una de las dos prestaciones (la decisión se justificó en las incompatibilidades que están fijadas por la citada ley). Sin embargo, en marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite sobre la cuestión, la entonces directoria ejecutiva de la Anses y militante camporista. Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida. Desde entonces y hasta noviembre de 2024 la exfuncionaria percibió ambos ingresos simultáneamente.

En aquel mes, las asignaciones sumaron, en bruto, $35.255.297,73, en tanto que la cifra neta fue de $21.828.203,92, equivalente a casi 70 veces el haber mínimo más el bono pagado en aquel mes por el sistema general de la Anses. El importe incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que era de público conocimiento que la exfuncionaria no residía allí. Por esto último, la Anses hizo el año pasado una denuncia penal.

