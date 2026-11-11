Visita del Papa: los empresarios llamaron a la unidad y al diálogo, y pusieron el foco en el empleo y la pobreza

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) destacó su mensaje de unidad y diálogo y llamó a construir consensos para impulsar el desarrollo económico, generar empleo y reducir la pobreza. La entidad convocó a los distintos actores políticos, sociales y económicos a recibir las palabras del Pontífice con responsabilidad y transformarlas en una oportunidad para fortalecer la convivencia y el crecimiento del país.

A través de un comunicado titulado “La visita de León XIV: un llamado a la unidad y al diálogo”, AEA manifestó su “profunda satisfacción” por la presencia del Santo Padre en el país y expresó su adhesión a su mensaje de paz, fraternidad y encuentro entre los argentinos.

“Desde AEA hemos valorado de manera permanente la trayectoria del Santo Padre y los sólidos valores humanos y espirituales que representa para nuestra Nación”, señaló la entidad, que destacó especialmente su exhortación al diálogo genuino, la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de la convivencia pacífica.

En particular, la asociación empresaria puso el acento en tres ejes del mensaje papal: la dignidad humana, la educación y el trabajo formal, a los que consideró pilares fundamentales para el crecimiento económico y social.

“Para los empresarios, el mensaje del Santo Padre sobre la dignidad de la persona humana, la centralidad de la educación y el valor del trabajo formal rescata los cimientos sobre los cuales debe construirse el crecimiento”, sostuvo AEA.

En esa línea, la entidad reafirmó su compromiso de continuar trabajando desde el sector privado para movilizar las capacidades productivas del país, generar puestos de trabajo y contribuir a la erradicación de la pobreza.

Además, convocó a los distintos actores políticos, sociales y económicos a transformar el mensaje del Papa en una oportunidad para alcanzar acuerdos. En ese sentido, pidió recibir sus palabras “con responsabilidad y espíritu republicano”, de manera que se conviertan en un impulso hacia la concordia, el respeto mutuo y la construcción de un desarrollo justo y sustentable.

Los reclamos de las pymes

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también expresó su respaldo al mensaje de unidad y diálogo que León XIV transmitió durante su estadía en el país. La entidad destacó el lema oficial de la visita (“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”) y consideró que constituye una convocatoria a fortalecer las instituciones y trabajar de manera conjunta para construir un país que contemple a todas las ramas productivas.

“Compartimos y destacamos la importancia de fortalecer nuestra democracia mediante la escucha cotidiana, la búsqueda de acuerdos duraderos y el reconocimiento como compatriotas de quienes pensamos distinto. Queremos e impulsamos una Argentina más justa y solidaria, con instituciones que puedan representar a los diferentes actores sociales”, afirmó el presidente de CAME, Ricardo Diab.

La entidad también hizo referencia al encuentro que el Pontífice mantuvo con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde destacó la necesidad de colocar la dignidad humana en el centro de las decisiones económicas. En ese contexto, CAME manifestó su preocupación por el desempleo y la precarización laboral, y coincidió con el Papa en la importancia de que las políticas económicas no pierdan de vista la justicia social.

Más allá del respaldo al mensaje papal, la entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas aprovechó para reiterar una serie de reclamos vinculados con la situación económica del sector. Según recordó, hace un mes Diab mantuvo un encuentro con León XIV en el Vaticano, durante el cual le entregó un documento institucional sobre la situación de las pymes argentinas. Allí, CAME reconoció los avances alcanzados por el Gobierno nacional, pero también enumeró los principales desafíos pendientes: recuperar el dinamismo del consumo interno, reducir la presión impositiva en los tres niveles del Estado, mejorar el acceso al financiamiento productivo y disminuir los costos operativos.

Entre sus propuestas, la entidad planteó avanzar en la formalización laboral mediante la simplificación de obligaciones, impulsar programas de capacitación articulados entre empresas, sindicatos, universidades e Iglesia, y orientar el financiamiento hacia la inversión, la innovación y las primeras exportaciones.

También reclamó priorizar el desarrollo de las economías regionales y la infraestructura necesaria para agregar valor en origen, además de institucionalizar espacios periódicos de diálogo entre los distintos sectores.

Finalmente, CAME aseguró que buscará dar continuidad al clima de unidad generado durante la visita papal mediante un mayor acercamiento con la Iglesia, los distintos niveles del Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, con el objetivo de promover políticas públicas que favorezcan a las pymes y contribuyan a fortalecer el empleo registrado en la Argentina.