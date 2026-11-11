Papa León XIV en la Argentina, EN VIVO: la misa en Luján y la despedida en Ezeiza hoy, minuto a minuto

León XIV, durante su mensaje a los jóvenes en Palermo Aníbal Greco - La Nación

En un clima de profunda alegría y después de haber agradecido una bienvenida fervorosa “que solo Argentina puede dar”, el papa León XIV instó a los jóvenes a no arrodillarse ante tantos “ídolos que reclaman nuestra adoración”, como “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”. Agregó: “A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”. E insistió, en contraposición a la fe en Cristo: “No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida”.

En una vigilia caracterizada por expresiones artísticas, mas de un millón de jóvenes sobre la porteña Avenida del Libertador y, sobre todo, por el fervor y la emoción a flor de piel, el papa León XIV recordó en su mensaje las palabras que su antecesor Francisco pronunció durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en 2023: aquel “todos, todos, todos”, para manifestar un espíritu de Iglesia de puertas abiertas. “Quisiera inspirarme en aquellas palabras para hablar de lo que significa vivir como discípulos de Jesús: todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”, expresó.