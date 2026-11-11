Papa León XIV en la Argentina, EN VIVO: la misa en Luján y la despedida en Ezeiza hoy, minuto a minuto
En su último día en el país, el Santo Padre visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y brindará una misa en la Basílica de la ciudad bonaerense; durante la tarde viajará hacia Perú
Luján se prepara para recibir al Papa
Horas antes de que el papa León XIV asista a la Basílica de Luján para dar una misa, una multitud ya realiza una vigilia en las inmediaciones del establecimiento a la espera de que llegue. Está previsto que el Santo Padre arribe a la ciudad bonaerense cerca de las 10.
Antes de ir a Luján, el Pontífice realizará, alrededor de las 8, una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Luego de la misa, se le dará una despedida en el Aeroparque y, después de eso, viajará a Perú.
🕊️ Luján de fiesta a la espera de León XIV— LN+ (@lanacionmas) November 11, 2026
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Los preparativos para la misa de León XIV en Luján: invitaciones del gobierno provincial y un operativo de ingreso para políticos
LUJÁN.- La misa que el papa León XIV encabezará este miércoles frente a la Basílica de Luján comenzará a adquirir volumen político con presencias oficialistas y opositoras de la política nacional desde las primeras horas del miércoles, cuando la ciudad bonaerense se blindará para el acceso vehicular. Con invitaciones cursadas, en buena parte, por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se aguarda una nutrida presencia de legisladores, intendentes y autoridades judiciales, que llegarán hasta las 6 de hoy, horario máximo en el que se les permitirá el ingreso. No obstante, algunos dirigentes adelantaron su llegada para la tarde de ayer.
León XIV visita la cárcel de Devoto, que tiene una convivencia surrealista con el club Lamadrid
“Estaban colgados de los techos de los pabellones, veíamos colchones en llamas caer al vacío, helicópteros sobrevolar la cárcel, la policía rodear todo y nosotros seguimos entrenando porque el fin de semana teníamos partido”. Flavio Fernández estaba en el primer equipo de General Lamadrid el 23 de abril de 1996, cuando desde la cancha vio estallar el motín en el penal de Devoto, al otro lado de la calle. Aquella secuencia “de película”, como recuerda quien años después se convertiría en goleador e ídolo; y actual presidente del club, forma parte de la convivencia surrealista entre ambos mundos, delimitada por Pedro Lozano al 4900, en el residencial barrio del noroeste porteño.
Tienen entre 15 y 35, y le dieron la bienvenida al Papa en la cita que él pidió expresamente
La juventud fue la gran protagonista de la espera. Con rosarios colgados, mates y remeras de sus parroquias, muchos grupos de distintas partes del país aguardaron entusiasmados, sentados sobre la Avenida del Libertador y en los parques del barrio porteño de Palermo, la vigilia convocada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, donde el Pontífice escuchó testimonios, respondió preguntas y brindó un discurso con mensajes, advertencias y consejos para los miles de jóvenes que acudieron al multitudinario encuentro.
León XIV llamó a no arrodillarse ante ídolos como el dinero o la popularidad y habló de una Iglesia abierta
En un clima de profunda alegría y después de haber agradecido una bienvenida fervorosa “que solo Argentina puede dar”, el papa León XIV instó a los jóvenes a no arrodillarse ante tantos “ídolos que reclaman nuestra adoración”, como “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”. Agregó: “A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”. E insistió, en contraposición a la fe en Cristo: “No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida”.
En una vigilia caracterizada por expresiones artísticas, mas de un millón de jóvenes sobre la porteña Avenida del Libertador y, sobre todo, por el fervor y la emoción a flor de piel, el papa León XIV recordó en su mensaje las palabras que su antecesor Francisco pronunció durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en 2023: aquel “todos, todos, todos”, para manifestar un espíritu de Iglesia de puertas abiertas. “Quisiera inspirarme en aquellas palabras para hablar de lo que significa vivir como discípulos de Jesús: todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”, expresó.
El cronograma de este miércoles
El papa León XIV concluye este miércoles su recorrido por la Argentina con un par de actividades de alto impacto: una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires en el barrio de Villa Devoto y luego una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en aquella localidad bonaerense.
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
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