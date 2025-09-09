ARBA comunicó un nuevo impuesto a las billeteras virtuales: a quiénes alcanza

A partir del próximo 1º de octubre, algunos de los usuarios que utilicen plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X deberán pagar un impuesto a los Ingresos Brutos que se aplicará a las operaciones realizadas a través de estas billeteras virtuales.

La definición del gobierno bonaerense, se oficializó el miércoles pasado a través de la Resolución 25/2025 de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), que está a cargo de Cristian Girard.

La percepción -que ya se aplicaba sobre las operaciones con tarjetas de débito y crédito- se da en sintonía con lo que ya dispusieron otras 20 jurisdicciones del país. Esta medida había generado tensiones en Santa Fe entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el empresario y CEO de Mercado Libre Marcos Galperin, quien cuestionó públicamente este tipo de gravámenes.

La medida afectará a quienes tengan que pagar por medio de billeteras virtuales.

Cómo funciona el impuesto

Esa normativa determina un régimen de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes de ese tributo -tanto locales como sujetos al régimen del Convenio Multilateral- en territorio bonaerense. Será aplicable sobre los importes en pesos, moneda extranjera –excepto dólares estadounidenses-, valores o instrumentos de poder adquisitivo similar a la moneda de curso legal, que sean acreditados en cuentas digitales.

El monto del impuesto dependerá de la alícuota de retención para cada contribuyente. Asimismo, hay operaciones que quedarán excluidas de la medida, como las remuneraciones al personal en relación de dependencia, las jubilaciones, pensiones y préstamos de cualquier naturaleza, y las exportaciones de mercaderías, entre otras.

Cuándo entra en vigencia

La resolución comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de octubre para plataformas que ya están incluidas en el listado de agentes de recaudación de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y desde el 1 de noviembre para aquellos proveedores que no estén en la lista, pero que tienen que tributar Ingresos Brutos.

La medida fue definida por ARBA a través de la Resolución 25/2025. Pilar Camacho�

Qué es el impuesto de Ingresos Brutos

Ingresos Brutos es una carga provincial que grava el total de los ingresos generados por actividades comerciales, industriales y de servicios, y se calcula sobre la facturación sin deducir costos. Es considerado por varios analistas y empresarios como un tributo regresivo y distorsivo.

Las alícuotas varían según la provincia y la actividad. En Formosa, por ejemplo, la tasa general es de 1%, una de las más bajas del país. En el otro extremo, en Córdoba, la alícuota general es de 4,75% —aunque hay excepciones, con regímenes especiales—.

Según ARBA, con esta medida la Provincia busca “incrementar la eficiencia del sistema recaudatorio” y “favorecer la equidad tributaria”, debido a que los agentes que utilicen plataformas tendrán ahora un tratamiento similar a los que accionen a través de cuentas en entidades bancarias y financieras.