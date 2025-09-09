Apple presenta el iPhone 17: horario, cómo ver en vivo y todos los rumores

Hoy habrá nuevos iPhone 17, y quizá algo más, si los rumores son ciertos: también llegarán nuevos relojes y auriculares inalámbricos. Todo, a partir de las 2 de la tarde, hora de la Argentina.

Cómo ver la presentación del iPhone 17

Aunque los eventos ya no son en vivo y se trata de grabaciones, a partir de las 2 de la tarde Apple transmitirá por YouTube el video donde presenta sus nuevos productos, incluyendo el iPhone 17, nuevos Apple Watch y nuevos AirPods.

Cuatro modelos de iPhone 17, pero uno es nuevo

Este año debutaría el iPhone 17 Air, un modelo delgado con una autonomía más limitada, y una única cámara trasera de 48 megapixeles para ampliar todo lo posible el espacio libre dentro de la carcasa para la batería, que sería de menos de 3000 mAh.

El iPhone 17 Air reemplaza al modelo Plus: así, quedará entre el iPhone 17 normal, y el iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max.

Dos maquetas del iPhone 17 Air (izq.) y el iPhone 17 Pro Max (der.) X.com/asherdipps

Este iPhone 17 Air tendrá, según múltiples rumores, una pantalla OLED de 6,6 pulgadas con tasa de refresco a 120 Hz, un grosor de 6 o 5,5mm (como referencia, un iPad Pro de última generación tiene 5,1mm de grosor), un chip A19, y será uno de los primeros equipos en usar un modem 5G diseñado internamente dentro de Apple.

Así serían los cuatro modelos de iPhone 17: desde la izquierda son el normal, el Air, el Pro y el Pro Max Facebook: Apple HUB

Según My Computer, los precios que se esperan son:

iPhone 17 (128 GB): se mantiene en 799 dólares , igual que el modelo anterior. Sería el único modelo que no aumentaría con respecto al 16.

(128 GB): se mantiene en , igual que el modelo anterior. Sería el único modelo que con respecto al 16. iPhone 17 Air (12 GB RAM, 256 GB): estimado en US$1099 , aproximadamente US$200 más que el iPhone 16 Plus .

(12 GB RAM, 256 GB): estimado en , aproximadamente . iPhone 17 Pro (256 GB): precio aproximado de US$1199 , también US$200 más que su predecesor.

(256 GB): precio aproximado de , también US$200 más que su predecesor. iPhone 17 Pro Max (256 GB): subiría a US$1299, unos US$100 más, con configuración similar a la versión Pro.

Junto con el iPhone 17 llegarían tres nuevos modelos de reloj: el Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 (el más avanzado de la compañía), el Apple Watch SE 3 (la renovación del modelo económico) y otros auriculares, los AirPods Pro 3.