Argentina-Brasil: un superclásico comercial con buen rendimiento, pero que puede ir por más

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y un mercado potencial enorme, de más de 212 millones de habitantes. Marcelo Elizondo, consultor y analista económico internacional, explica que “Brasil es el cuarto inversor en la Argentina y el mayor destino de las exportaciones de las pymes. Es la 12° mayor economía del mundo. Históricamente, la relación comercial y política entre ambos países ha sido de mucha sintonía. Por el Mercosur, tenemos aranceles reducidos entre nosotros y facilidad logística, lo que permite que Brasil sea el destino de productos que la Argentina no exporta a otros lugares del mundo, como los industriales, sobre todo de la industria automotriz”, afirma.

Un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo muestra que Brasil se destaca por ser el socio comercial más relevante para la Argentina. Esto se debe al Mercosur, a la proximidad geográfica y, también, a la integración productiva en el sector automotor. Sin embargo, en la última década su peso en el total del intercambio comercial argentino se fue reduciendo: de rondar el 25-26% en la década de los 2000, se redujo a un 17% en 2020.

Datos del Indec y de la Cancillería confirman que en los primeros ocho meses de 2022 los principales socios comerciales de la Argentina fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$8147 millones (representan el 13,6% del total de las ventas externas argentinas y es el principal destino). Las importaciones sumaron US$10.971 millones (el 19,1% de las compras externas). Brasil es el segundo origen de importaciones argentinas, detrás de China. El saldo comercial en este período fue deficitario para el país en US$2824 millones.

Las dos naciones tienen todo por hacer en materia de optimización del intercambio, pero desde hace por lo menos tres años que enfrentan una barrera: dos presidentes que no se hablan. Esto no es lo mejor para los desafíos que tiene la Argentina para lograr exportar más al país vecino. Según Elizondo, la distancia entre Bolsonaro y Alberto Fernández es una “rareza que afecta mucho el vínculo entre los países y también con el Mercosur”.

En este sentido, para el economista Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo y exsecretario de Industria, Comercio y Minería a nivel nacional, “cuando la Argentina y Brasil empiecen a alinearse en términos de diálogo, el Mercosur va a cobrar dinamismo”. Agrega que se necesita una agenda más dinámica de apertura de negociaciones internacionales y una integración más fuerte, en especial ahora, cuando “la invasión de Rusia a Ucrania cambia la geopolítica y genera una expectativa de mercado mucho más importante. Tiene que haber un diálogo mucho más fuerte entre los dos presidentes. No puede ser que no se hablen”, cuestiona.

Para el fundador de la consultora Abeceb, las prioridades son: cerrar rápidamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, abrir nuevas negociaciones comerciales para aprovechar el cambio de escenario a nivel mundial y avanzar en cambios institucionales que permitan darle más agilidad al Mercosur.

Sica hace referencia a otras complicaciones para exportar a Brasil “Hay toda una burocracia que hace que tengamos mucha dificultad de acceso a ese mercado. Se necesita una mayor convergencia regulatoria, de certificación de normas, algo que nos cuesta bastante. Por ejemplo, en el tema de los laboratorios, no reconocen certificados de la Argentina, por lo que hay que hacer las pruebas en los laboratorios brasileños y dan turnos a largo plazo”, reclama. Algo similar sucede con los productos alimenticios.

Otro claro ejemplo citado por el exfuncionario es que a la Argentina “le cuesta vender maquinaria agrícola, porque mayormente la transacción se lleva adelante con créditos. Sin embargo, Brasil tiene una línea de créditos de su banco de desarrollo [el Bndes] con tasas diferenciales cuando la maquinaria cuenta con más partes brasileñas, por lo tanto las maquinarias agrícolas argentinas no pueden competir, no por calidad, sino por financiamiento. Entonces hay ciertas trabas crediticias, regulaciones, etc. que hacen que sea muy difícil permear ese mercado”, afirma Sica. Se trata de cuestiones relevantes en las cuales la diplomacia juega un rol fundamental.

Según la consultora Biglobal, el comercio entre Argentina y Brasil históricamente ha dependido de los vaivenes en la actividad económica de ambos países. Los años de contracción económica vieron una caída del intercambio bilateral, como se observó en 2009, 2012, 2014, 2016 y 2019. Mientras que los años de expansión vieron una recuperación, como se observó en 2003-08, 2010-11, 2013 y 2017. Ambos países necesi t an crecer y pueden hacerlo, en un contexto global de alta demanda de energía y de alimentos.

Para Elizondo, por el Mercosur “la Argentina y Brasil han atado sus destinos uno al otro, en la medida en que impide a los países negociar con otras naciones unilateralmente. Pero además, Brasil es el principal mercado para las exportaciones argentinas. Es probable que este año en total la Argentina exporte entre US$11.000 y US$12.000 millones a Brasil, que es algo no muy distinto del promedio histórico. A ningún otro país exporta tanto. Los siguientes socios comerciales de la Argentina, que son China y Estados Unidos, reciben la mitad de lo que la Argentina le exporta a Brasil”, añade.

Para Sica, “la Argentina tiene una ventaja. Las exportaciones al Mercosur, básicamente a Brasil y al resto de América Latina, son las que tienen un componente mayor de valor agregado. Son más industriales. En especial es el mercado para la industria automotriz local. Más del 50% del comercio entre la Argentina y Brasil pertenece a este sector. Cuanto más tracciona la economía más aumenta el volumen, y en los últimos años se ha consolidado la complementación. No hacemos los mismos vehículos a ambos lados de la frontera”.

Sin embargo, concluye que “todas las trabas y los problemas que tiene la Argentina alejan inversiones, y las empresas que están en ambos países deciden hacer las inversiones y ampliaciones en Brasil”.

Qué se juega en la segunda vuelta

Lo que viene es incierto, según los analistas. “Hace 20 días estuve en San Pablo, y el sector empresarial no está convencido con ninguno de los dos candidatos. Es difícil establecer quién sería mejor para la Argentina. Lula, viene cambiando su discurso. Hasta hace un mes, proponía revisar el acuerdo con la Unión Europea y ahora dice que lo cierra en tres meses. Por las declaraciones que venía haciendo hasta ahora, Lula intentaría frenar algunas cuestiones importantes que había logrado Bolsonaro, como las privatizaciones en el área energética y de algunas concesiones, que generan mucha inversión y empleo. Es cierto que Lula viene manteniendo un discurso de una agenda muy ambiental, y esto en el mundo empieza a tener una mirada más fuerte, pero da la sensación de que arrastra un discurso muy ideológico, que genera dudas en el electorado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, si gana, no tendrá el Parlamento a su favor, algo que no le permitirá hacer reformas de centroizquierda”, afirma Sica.

Por su parte, Elizondo cree que el Mercosur está pasando por un mal momento inédito. “El Brasil de Bolsonaro quiere apertura (una visión que comparte con Uruguay y Paraguay), e implementó una baja de aranceles de manera unilateral, algo que no está permitido en el bloque. La Argentina no quiere una política tan aperturista”, afirma. “También Bolsonaro iría por acuerdos de libre comercio con otros mercados. como Canadá y Corea del Sur, que la Argentina tampoco acompaña con simpatía”, afirma el economista.

Por otra parte, si ganara Lula, se volcaría más al Mercosur porque quiere que Brasil lidere a América Latina, según los analistas. Bolsonaro, en cambio, ve a Brasil como un gran actor mundial, no solo regional.