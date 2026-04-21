Milei y Fernández discutieron en redes sobre el precio de la carne y los dos usaron datos erróneos

El presidente Javier Milei y su predecesor, Alberto Fernández, mantuvieron una disputa en redes sociales por la variación de precios de la carne y de la inflación durante sus respectivas gestiones. Lo llamativo es que tanto los datos que tomó el expresidente peronista como los del líder libertario son erróneos, según la verificación que realizó LA NACION con datos del Indec y del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

El lunes por la noche, Fernández publicó una tabla con precios de distintos cortes de carne en noviembre de 2023 y en abril de este año, supuestamente extraídos de la Secretaría de Comercio y del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Sin embargo, la cartera oficial no publica ese tipo de datos, y los que le atribuye al Ipcva no son correctos: los precios que consigna para abril 2026 corresponden en realidad a marzo, mientras que los de noviembre de 2023 no figuran en el Ipcva, aunque se asemejan más a los relevados entre marzo y abril de aquel año.

El expresidente señaló que en ese período los precios subieron más de 900%. “Con el verso de la libertad, ahora comprás mucho menos carne que antes. Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla… y a vos también”, escribió en su cuenta de X, en alusión a reportes periodísticos sobre la venta de carne de burro en algunas zonas del país.

El tuit de Alberto Fernández contra Milei por los precios de la carne

Este martes, la periodista Julieta Tarrés, del canal de streaming Neura, publicó otra tabla para contradecir al expresidente. “Alberto va a morir de nominalidad. Si tomamos la inflación acumulada entre 2023 y 2026, los precios de esos cortes de carne bajaron en términos reales entre un 8% y un 27%. La carne vacuna es de los alimentos que menos subió en términos acumulados. ¡Es más, los cortes bovinos en la Argentina son los más económicos del mundo!”, sostuvo.

Minutos después, Milei se sumó al posteo y aprovechó para insultar a Fernández. “No había visto lo que había publicado el incompetente que me precedió, lo cual demuestra que es un analfabeto que padece de ilusión nominal. Aquí Tarrés lo pone en caja al muy bruto con los números en términos reales”, escribió el Presidente en redes.

Milei contra Alberto Fernández por los precios de la carne

El cuadro que compartió Milei toma como válidos los aumentos de precios publicados por Fernández —que, como se señaló, tampoco eran correctos— y afirma que la inflación acumulada entre enero de 2023 y marzo de 2026 fue del 1150%, cuando en realidad fue del 820,8%, según el Indec.

El argumento replicado por el Presidente era que los precios de la carne habían bajado en el período aludido en el tuit porque nominalmente subieron menos que la inflación. Sin embargo, si se toma la inflación real del período, solo el matambre habría caído levemente, un 0,5%.

Cuadro precios de la carne vs inflación acumulada entre enero de 2023 y marzo de 2026

Qué pasa con el precio de la carne

Para un análisis más preciso sobre la situación de la carne, los precios del Ipcva permiten comparar noviembre de 2023 (último mes completo de Fernández en la Casa Rosada) con marzo de 2026. En ese lapso, la inflación acumulada fue del 293,4% según el Indec. Los siete cortes relevados superaron ese umbral: la falda lideró la suba con un incremento real del 57,8%, seguida por la tapa de asado (+52,6%) y el matambre (+41,6%). El asado, el corte más emblemático de la mesa argentina, subió un 436% en términos nominales, lo que equivale a una suba real del 36,3%.

Cortes de carne entre noviembre de 2023 y marzo de 2026

Los datos muestran que la carne vacuna se encareció en términos reales durante el período analizado, y que la brecha se amplió en los últimos 15 meses: mientras la inflación acumulada fue del 44%, el precio de la carne creció en promedio un 108%. Esta diferencia se explica por una combinación de factores.

Por un lado, la menor disponibilidad de animales, producto primero de la sequía y luego de las inundaciones. Por otro, el hecho de que parte de la hacienda que antes se destinaba al mercado interno ahora se orienta a completar su engorde para la exportación, tras la apertura habilitada por el gobierno de Milei. Si bien en el corto plazo eso implica menos oferta interna, se espera que a futuro haya más hacienda disponible a medida que el sector ganadero se expanda.

En conclusión, la disputa entre Milei y Fernández tuvo un denominador común: ambos usaron datos incorrectos. El expresidente citó precios que no se corresponden con los registros del Ipcva, y el Presidente avaló una inflación acumulada del 1150% que el Indec desmiente. En el medio, un dato concreto quedó opacado por el cruce político: la carne viene aumentando por encima de la inflación, y los argentinos la pagan cada vez más cara en términos reales.

Esa suba tiene una explicación que el propio gobierno reconoce. La desregulación del mercado ganadero impulsada por la administración Milei permitió reorientar parte de la hacienda hacia la exportación, lo que redujo la oferta disponible para el mercado interno y presionó los precios al alza. La apuesta oficial es que, en el mediano plazo, esa apertura incentive la inversión en el sector y se traduzca en una mayor producción de hacienda que vuelva a abastecer el consumo doméstico con más volumen y, eventualmente, precios más moderados.