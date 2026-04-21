El Gobierno autorizó a Emirates a transportar carga dentro y fuera del país

El Gobierno autorizó esta semana a la aerolínea Emirates a operar vuelos regulares internacionales de carga desde y hacia la Argentina y dentro del territorio nacional en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países.

La línea aérea, una de las más grandes del mundo, fue autorizada a realizar esta operación como Emirates Cargo en el marco de los convenios bilaterales entre la Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, y del Memorándum de Entendimiento de Cielos Abiertos que firmaron las autoridades de ambos países en febrero del año pasado en Abu Dhabi.

La medida fue formalizada a través de la Disposición 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La norma habilita a la sucursal local de la compañía con bandera emiratí a explotar servicios de transporte aéreo exclusivamente de cargas con aeronaves de gran porte. El texto no aclara desde cuándo comenzará a operar Emirates Cargo en el país.

De acuerdo a la norma, “la flota de Emirates, una de las más grandes y modernas del mundo, junto con el prestigio internacional de Emirates Cargo, permitirá que la línea aérea opere en el país con sus modernas aeronaves de carga pura, facilitando así que empresas PyMEs puedan llevar productos argentinos al mundo”.

Un avión de la aerolínea Emirates (Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

Emirates ahora está habilitada a efectuar vuelos de carga entre la Argentina, Emiratos Árabes Unidos, terceros países y dentro del territorio nacional. “Esto favorece la expansión de sus operaciones en el país, y contribuye a fortalecer la conectividad aérea y el comercio exterior”, dice un comunicado de la Secretaría de Transporte.

Desde el Gobierno señalaron que la empresa cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos, por lo que se avanzó en la autorización formal para su operación.

Avión de Emirates

Tras haber suspendido sus vuelos en 2020, en plena pandemia, y reanudado operaciones dos años más tarde, Emirates aceleró su recuperación local: en noviembre de 2025 anunció un plan de expansión y sumó dos frecuencias, por lo que pasó de cinco a siete vuelos semanales en la ruta Dubái–Río de Janeiro–Buenos Aires.

La empresa emiratí es considerada una de las aerolíneas más rentables del mundo, a la vez que como el mayor operador mundial de aviones Boeing 777 y Airbus A380.