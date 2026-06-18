Argentina, campeona del mundo y defaulteador serial: el curioso ranking que la enfrenta con Nueva Zelanda

Mientras la selección argentina mantiene el título de campeona del mundo y se consolida como una de las grandes potencias del fútbol, la economía del país sigue teniendo una de las peores reputaciones entre los mercados financieros internacionales. Incluso a pesar de que la Argentina mejoró su calificación de deuda soberana, un historial de nueve defaults pesa sobre la reputación y condiciona la confianza.

Esta comparación la hizo el analista financiero Nery Persichini, quien comparó la calificación crediticia de la deuda soberana de distintos países que juegan el Mundial de Fútbol. El resultado dejó una imagen llamativa: la Argentina aparece como el principal caso atípico de la muestra.

Con un reciente cambio de nota de riesgo soberano de CCC+ a B-, otorgado recientemente por S&P Global Ratings y Fitch Ratings, también ocupa el primer lugar del ranking FIFA. De esta manera, se combinan dos extremos difíciles de encontrar en el resto del mundo: excelencia deportiva y fragilidad financiera.

La comparativa de calificación crediticia y ranking FIFA, según Nery Persichini.

Del otro lado del gráfico aparece el caso opuesto: Nueva Zelanda. El país figura con una calificación de AA+, una de las más altas del planeta, pero ocupa el puesto 82° en el ranking futbolístico internacional. Es decir, exhibe una economía considerada entre las más sólidas y confiables del mundo, aunque lejos de los primeros planos del fútbol.

“Tim Payne se hizo famoso gracias a un argentino. Lo que pocos saben es que la Argentina y Nueva Zelanda son los dos outliers más extremos del Mundial”, resumió Persichini, analista de la sociedad de bolsa GMA Capital. El país oceánico incluso tiene una mejor nota soberana que Francia (AA-) o España (A), selecciones que también lideran la tabla del fútbol mundial.

Crecimiento económico y ciclos de la Argentina. Fuente: Nery Persichini

También es muy diferente el crecimiento económico que tuvieron la Argentina y Nueva Zelanda en las últimas décadas, medido en términos de PBI actual versus PBI pasado. “Nueva Zelanda tuvo durante muchísimo tiempo crecimiento estable y baja volatilidad macroeconómica, mientras que la Argentina tuvo años con crecimientos muy altos y fuertes recesiones. Esto habla de una volatilidad extraordinaria a la hora de hablar de crecimiento”, sumó Persichini.

La comparación llega una semana después de que S&P Global Ratings elevara la nota de la deuda argentina de largo plazo desde CCC+ a B-, una mejora que también había sido anticipada por Fitch Ratings a mediados de mayo. De esta manera, dos de las tres calificaciones de riesgo más importantes del mundo validaron el rumbo macroeconómico y habilitaron la llegada de fondos institucionales, mientras se espera que la agencia Moody’s comunique próximamente su decisión.

Crecimiento económico y ciclos de Nueva Zelanda. Fuente: Nery Persichini

“El criterio de ‘track record institucional’ es uno de los pilares de la metodología de las calificadoras. La Argentina tiene 10 defaults en 200 años, todo un récord mundial, y eventos de elevada volatilidad que redujeron notablemente la capacidad de crecer de forma sostenida y estable. Esto genera una huella negativa que no se borra con dos años de buena conducta fiscal o seis meses de acumulación de reservas", señaló Persichini.

Por eso, si bien la noticia permitió que el riesgo país comprima hasta tocar los 425 puntos este lunes, el valor más bajo desde abril de 2018, la deuda argentina sigue operando con una tasa cercana al 9%. Esta cifra se encuentra muy por encima de la mayoría de los países con la misma categoría crediticia, como Angola o Kenia, cuyos bonos rinden 8%.

“El pasado condiciona, pero no condena para siempre. Por eso dicen que el mercado tiene memoria, pero de corto plazo. El cambio de rumbo económico desde fines de 2023 llevó a que el riesgo país colapsara desde 2000 puntos hasta los actuales 432 puntos. Para acercarnos a los 250 puntos de riesgo país de la región, faltan dos aspectos más: regresar a los mercados voluntarios (para dejar de pagar vencimientos de deuda en “cash’) y, más relevante aún, la confirmación de que el cambio es sostenible económica, política y socialmente más allá de 2027″, cerró.