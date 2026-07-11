Argentina vs. Suiza: las diferencias y vínculos económicos detrás del duelo de cuartos de final

Ests sábado la selección argentina se mide en cuartos de final del Mundial 2026 con Suiza en el Kansas City Stadium. Más allá del ámbito futbolístico, el cruce invita a comparar ambos países en materia económica: mientras la nación helvética se distingue por su estabilidad, la Argentina busca consolidar un sendero de crecimiento tras años de volatilidad.

A pesar de sus contrastes, ambos sostienen un intercambio comercial que alcanzó niveles récord el último año.

La demografía marca una primera diferencia. De acuerdo a datos del Banco Mundial, Suiza registró una población de 9.092.436 en 2025, unas cinco veces más chica que en la Argentina (45.851.378).

Sin embargo, su tasa de crecimiento anual fue mayor, con un 1% frente al 0,3% nacional. En cuanto a la calidad de vida, la esperanza de vida en Suiza alcanzó los 84 años en 2024, por lo que superó por seis años al promedio argentino (78 años).

Suiza tiene una de las economías más fuertes del mundo, mientras que argentina busca estabilidad (Photo by Matthias Hangst/Getty Images) Matthias Hangst - Getty Images South America

En términos de actividad económica, el Producto Bruto Interno (PBI) argentino incrementó 4,4% en 2025 frente al 1,3% de Suiza. Sin embargo, el valor absoluto y el ingreso per cápita muestran la brecha estructural: mientras el PBI suizo alcanzó los US$ 1,04 billones, con US$ 114.769 por habitante, el argentino sumó US$ 683.100 millones, equivalentes a US$ 14.898 per cápita.

En el mercado laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó un desempleo en Suiza del 4,9% sobre la fuerza laboral total de 2025, mientras que la Argentina ascendió a 7,1% en el mismo período.

Otra de las grandes diferencias entre ambas naciones es la inflación. Aunque el año pasado hubo una fuerte desaceleración, la suba de precios en la Argentina cerró 2025 en 31,5%; pero en Suiza fue casi nula: los precios al consumidor solo se incrementaron un 0,2%.

<b>Indicador</b> <b>Argentina</b> <b>Suiza</b> Población (2025) 45.851.378 9.092.436 PIB (US$ precios actuales, 2025) 683,1 mil millones 1,04 billones PIB per cápita (US$, 2025) 14.898 114.769 Crecimiento del PIB (% anual, 2025) 4,4% 1,3% Inflación (% anual) 219,9% (2024) 0,2% (2025) Desempleo (% fuerza laboral, 2025) 7,1% 4,9%

Récords en el comercio bilateral

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destacó el intercambio comercial e inversiones entre Argentina y Suiza. El país helvético es el integrante principal de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), bloque que también incluye a Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Las exportaciones argentinas al EFTA alcanzaron los US$2094 millones en 2025 (+25% interanual), un máximo histórico. De este total, más del 98% se destinó específicamente a Suiza. De esa forma, la Argentina mantiene un superávit comercial con el bloque de US$1315 millones, al acumular 11 años consecutivos de superávit.

El motor actual de las exportaciones argentinas a Suiza es la minería, dado que es el principal comprador del oro argentino, proveniente mayoritariamente de las provincias de Santa Cruz y San Juan. La alta demanda se debe a que es sede de las refinadoras de oro más importantes del mundo.

Evolución de las exportaciones argentinas al EFTA Bolsa de Comercio de Rosario

Sin embargo, existe un gran potencial de crecimiento en el sector agroindustrial. Se proyecta un aumento en la demanda suiza de productos como carnes, miel, lácteos, frutas frescas, vinos y aceites vegetales.

A su vez, la relación va más allá de la compra y venta de bienes: con un stock de inversiones por más de US$ 8.500 millones al segundo semestre de 2025, Suiza marcó máximos en su Inversión Extranjera Directa (IED) en la Argentina el año pasado.

Esta relación podría consolidarse aún más con la ratificación del Tratado de Libre Comercio Mercosur-EFTA, firmado en septiembre de 2025. El acuerdo facilitaría el acceso a mercados para el 97% de las exportaciones, al integrar a una zona comercial de casi 300 millones de personas.