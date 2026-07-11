A qué hora de EE.UU. juega Noruega vs. Inglaterra hoy: en vivo el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra y Noruega juegan los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio en el Estadio de Miami. El partido comienza a las 17.00 hs (hora del Este), luego de que los Tres Leones eliminaran a México en octavos de final y los escandinavos hicieran lo propio con Brasil.

Hora y cómo ver Inglaterra vs. Noruega en Estados Unidos

El Estadio de Miami alberga este encuentro. El partido de Noruega vs. Inglaterra comienza a las 17:00 hs ET (hora del Este), a las 16.00 hs CT (hora Central) y a las 14.00 hs PT (hora del Pacífico).

En Argentina, el inicio está programado para las 18.00 hs.

En inglés , la transmisión del encuentro entre Los Tres Leones y Los Vikingos Rojos está a cargo de FOX , la cadena que emite en señal abierta todos los partidos de cuartos de final, semifinales y la final del Mundial 2026.

, la transmisión del encuentro entre Los Tres Leones y Los Vikingos Rojos está a cargo de , la cadena que emite en señal abierta todos los partidos de cuartos de final, semifinales y la final del Mundial 2026. En español , el juego en Miami se puede ver por Telemundo , que cubre en abierto las instancias de eliminación directa desde octavos de final en adelante.

, el juego en Miami se puede ver por , que cubre en abierto las instancias de eliminación directa desde octavos de final en adelante. Para streaming, la señal en español está disponible en Peacock, mientras que la cobertura en inglés puede seguirse por la aplicación FOX Sports, FOX One y por servicios de televisión en vivo por internet como Fubo, YouTube TV y Hulu Live, que incluyen FOX, FS1 y Telemundo en su programación.

Harry Kane (9) celebra tras anotar el tercer gol de Inglaterra en la victoria 3-2 ante México en los octavos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Eduardo Verdugo - AP

Inglaterra vs. Noruega: qué se juegan en los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, llega como líder invicto de su grupo y busca su primera final mundialista desde 1966.

El defensor Jarell Quansah fue expulsado ante México y, según el reglamento disciplinario habitual, se perdería este cruce.

Inglaterra ganó 3 a 2 y puso fin al sueño mexicano en el Azteca

Sin embargo, la Federación Inglesa de Fútbol estudia apelar la sanción ante la FIFA, citando el precedente del estadounidense Folarin Balogun, cuya expulsión fue revertida días atrás.

Noruega, a cargo de Ståle Solbakken, disputa por primera vez en su historia unos cuartos de final.

La selección escandinava quedó eliminada en fase de grupos en su última participación mundialista, Francia 1998, hace 28 años.

Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026, con la selección argentina Canchallena

Historial entre Inglaterra y Noruega

Ambas selecciones se enfrentaron en 11 ocasiones, con ventaja histórica para los ingleses. El duelo más reciente se disputó el 3 de septiembre de 2014, en un amistoso que Inglaterra ganó 1-0. Nunca antes se habían cruzado en una Copa del Mundo.

El ganador de Inglaterra vs. Noruega avanzará a la semifinal del martes 14 de julio en el Estadio Dallas, frente al vencedor de Argentina vs. Suiza.

Partidos de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio en el Estadio Boston.

– Jueves 9 de julio en el Estadio Boston. España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles.

– Viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles. Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio en el Estadio de Miami.

– Sábado 11 de julio en el Estadio de Miami. Argentina vs. Suiza – Sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.