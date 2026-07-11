La curiosa coincidencia del gol de Di María a Suiza que ilusiona a todos los argentinos

A horas del cruce entre la selección argentina y Suiza por el Mundial 2026, una curiosa coincidencia numérica comenzó a circular entre los hinchas más cabuleros y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Es creer o reventar, pero la casualidad que conecta aquel recordado gol de Ángel Di María en el Mundial 2014 con el partido actual se coló entre los fanáticos.

El dato remite al histórico partido de los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, cuando Argentina derrotó 1-0 al conjunto suizo gracias al inolvidable gol de Ángel Di María. Aquella conquista llegó a los 117 minutos y 26 segundos del tiempo suplementario, un registro que ahora llamó la atención por su llamativa relación con la fecha del nuevo enfrentamiento: 11/07/26.

¡OTRO GOL HISTÓRICO DE DI MARÍA!



En la previa de Argentina vs. Suiza, recordamos, en la voz de @GiraltPablo, el agónico tanto que le dio a la Albiceleste la clasificación a los cuartos de final de Brasil 2014.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/o0r4Iqoera — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

La coincidencia entre el 117:26 del tanto de Fideo y el 11 de julio de 2026 despertó todo tipo de comentarios entre los fanáticos, quienes interpretaron el dato como una especie de guiño del destino. En las redes sociales, muchos usuarios recordaron aquella definición agónica y se ilusionaron con que la historia pueda repetirse.

Más allá de las supersticiones y las cábalas, el recuerdo del gol de Di María permanece intacto en la memoria de los argentinos. Aquel tanto, tras una gran asistencia de Lionel Messi, le permitió al equipo dirigido por Alejandro Sabella avanzar a los cuartos de final y continuar su camino hasta la final de la Copa del Mundo.

Messi y Di María fueron las figuras en aquel recordado partido (Foto: X)

Ahora, doce años después, Argentina y Suiza volverán a verse las caras en una cita mundialista y la curiosa coincidencia numérica alimenta la ilusión de los hinchas, que esperan que el desenlace vuelva a ser favorable para la Albiceleste.