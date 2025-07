Así queda la tabla de comisiones que cobra Mercado Libre, provincia por provincia

La principal plataforma del sector de comercio electrónico nacional, Mercado Libre, anunció una modificación en su esquema de comisiones por venta y rompe con el modelo de tarifa única nacional. La decisión, que entra en vigencia en pocos días, introduce una variable clave en la ecuación de los vendedores: el domicilio fiscal. Este ajuste se inscribe en una discusión más amplia sobre la presión tributaria que divide al Gobierno nacional y los Gobernadores provinciales.

¿Cuáles son las nuevas comisiones de Mercado Libre en cada provincia?

A partir del próximo 8 de julio, Mercado Libre diferenciará sus cargos por venta para alinearlos con las diferencias impositivas de cada distrito. La medida implica bajas en las comisiones para cinco provincias y subas para otras tres. En el resto de los distritos, por el momento, los valores no presentan cambios.

El comunicado de Mercado Libre donde anuncia la diferenciación de cargos por provincia Mercado Libre

Las provincias que se benefician con una reducción en las comisiones son:

Corrientes : las tarifas se ubicarán entre el 11,80% y el 16,23%.

: las tarifas se ubicarán entre el 11,80% y el 16,23%. Río Negro : los cargos variarán entre el 11,81% y el 16,24%.

: los cargos variarán entre el 11,81% y el 16,24%. Santa Cruz : las comisiones oscilarán entre el 11,81% y el 16,24%.

: las comisiones oscilarán entre el 11,81% y el 16,24%. Formosa : los nuevos valores irán del 11,81% al 16,24%.

: los nuevos valores irán del 11,81% al 16,24%. Santiago del Estero: las tarifas se moverán entre el 11,81% y el 16,24%.

Las provincias que experimentan un aumento en los cargos son:

Santa Fe : las comisiones se establecerán entre el 12,26% y el 16,85%.

: las comisiones se establecerán entre el 12,26% y el 16,85%. Córdoba : los nuevos cargos irán del 12,46% al 17,14%.

: los nuevos cargos irán del 12,46% al 17,14%. Jujuy: las tarifas se ajustarán para quedar entre el 12,27% y el 16,87%.

Hasta ahora, la tarifa para todas las provincias se mantenía en un rango de entre 12% y 16,50% según la categoría del producto.

El nuevo régimen de comisiones favorece a cinco provincias, mientras que perjudica a tres MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Por qué Mercado Libre modifica sus tarifas

La empresa fundamenta la decisión en la necesidad de transparentar el efecto que los impuestos provinciales tienen sobre la actividad comercial. “La medida que toma Mercado Libre busca transparentar el impacto de los Ingresos Brutos”, señalaron voceros de la plataforma a LA NACION.

En un comunicado oficial, la compañía fue más allá y calificó a Ingresos Brutos como un “impuesto distorsivo que encarece los productos y servicios, afecta la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos para consumidores y vendedores”.

En la empresa conducida por Marcos se pronuncian contra el aumento de Ingresos Brutos

Qué relación tiene la medida con la pelea por Ingresos Brutos

El impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) es una carga provincial que grava el total de los ingresos generados por actividades comerciales, industriales y de servicios. Se calcula sobre la facturación bruta, sin la posibilidad de deducir costos.

Las alícuotas varían de manera considerable según la provincia y la actividad económica. Formosa, por ejemplo, tiene una tasa general del 1%, una de las más bajas del país. En el extremo opuesto, la alícuota general en Córdoba es del 4,75%, aunque existen tasas especiales para diferentes sectores.

La provincia de Formosa tiene la menor tasa general de Ingresos Brutos del país Mauro V. Rizzi

El anuncio de la plataforma de comercio electrónico se produce en el marco de la tensión fiscal que escaló a principios de año entre el Gobierno nacional y los gobernadores. En febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió a las provincias que bajen la presión tributaria y cuestionó “el aumento injustificado” de algunos gravámenes.

Cómo fue el cruce entre la empresa y el gobernador de Santa Fe

La polémica con la provincia de Santa Fe fue uno de los episodios más directos de este conflicto. Tras las declaraciones de Caputo, Mercado Libre emitió un comunicado con el título “Basta de Ingresos Brutos” y apuntó contra la provincia, donde el aumento de IIBB a servicios financieros pasó del 5% al 9%.

Pablo Olivares saió al cruce con la plataforma tras el anuncio oficial Archivo

La respuesta del gobernador Maximiliano Pullaro no se hizo esperar. “En Santa Fe estamos en contra de los que venden en negro y hacen la bicicleta financiera. Acá no hay suba de impuestos”, declaró el mandatario. La empresa luego le respondió que “difamar no baja la carga impositiva”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.