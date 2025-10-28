El próximo 8 de noviembre, en el municipio bonaerense de Vicente López, abrirá la primera tienda Decathlon en la Argentina. El local de la reconocida cadena deportiva de origen francés se encuentra en la última etapa de obras en el complejo Al Río. Para festejar su inauguración, la marca ofrecerá beneficios en sus primeras horas, como la entrega de gift cards de entre $40.000 y $400.000 que solo podrán usarse durante esa jornada inicial.

El local, especializado en indumentaria y equipamiento deportivo, contará con un espacio de 3000 metros cuadrados y fue desarrollado en colaboración con la cadena francesa Carrefour, que tiene una tienda justo al lado. Decathlon ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del hipermercado. La apertura marca su retorno al mercado argentino, luego de una breve experiencia hace dos décadas en el centro comercial Soleil de San Isidro.

Así se podrán conseguir los gift cards de hasta $400.000 que regalará Decathlon Argentina

Ese 8 de noviembre, cuando abra sus puertas con bombos y platillos, los primeros 300 visitantes recibirán, cada uno, una gift card para que puedan utilizarla ese mismo día. Además, las primeras 500 compras se llevarán un souvenir exclusivo. Durante la esperada apertura, se organizaron espectáculos de música en vivo, sorteos y juegos interactivos para todas las edades.

La inversión y lo que se podrá adquirir

El Grupo One es quien impulsa el regreso de Decathlon al país. Para esta aventura comercial se proyecta una inversión superior a los US$100 millones y la creación de 750 empleos directos. En el caso de esta primera tienda, la empresa inició en agosto un proceso de contratación para cubrir alrededor de 90 posiciones laborales.

La compañía asegura que Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo, tanto marcas propias como las reconocidas mundialmente: Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta.

Los precios de la ropa de hombre en Decathlon Uruguay Captura

La inauguración de este local en Vicente López es el primer paso de un plan quinquenal que busca consolidar una red nacional de tiendas. A mediados de 2026, por ejemplo, se espera la apertura de un segundo espacio en el Abasto Shopping. En tanto, para el segundo semestre de ese mismo año se abriría una tercera tienda en el Alto Palermo Shopping.