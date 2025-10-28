Ya queda poco para la apertura de Decathlon a la Argentina. La cadena francesa de ropa deportiva abrirá las puertas de su nuevo local el próximo sábado 8 de noviembre. Es conocida por la calidad y los bajos precios de sus productos, por lo que muchos se preguntan cuánto cuesta la ropa allí.

La marca francesa especializada en indumentaria y equipamiento deportivo tendrá su primer local en el complejo Al Río, en Vicente López. El espacio cuenta con 3000 metros cuadrados y fue desarrollado en colaboración con la cadena francesa Carrefour. La tienda ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito de supermercado.

La apertura marca el retorno de Decathlon al mercado argentino, luego de una breve experiencia hace dos décadas en el centro comercial Soleil de San Isidro. Cerró su filial en nuestro país en el contexto de la crisis de 2001.

Cuánto cuesta la ropa en Decathlon

Aún no está disponible la lista de precios de los productos de Decathlon en la Argentina. Se espera que su sitio web esté habilitado tras la apertura de su nuevo local.

De todos modos, se puede observar cuánto sale la ropa que ofrece en otros países limítrofes, puesto que tiene filiales en diferentes puntos del mundo, como es el caso de Uruguay. A continuación, un resumen de los precios de la ropa de Decathlon allí y cuánto costaría en pesos argentinos:

Los precios de la ropa de hombre en Decathlon Uruguay Captura

Remeras de hombre : cuestan entre $300 y $3900 pesos uruguayos, que se traduce en entre $10.915,53 y $141.901,87 a partir de la cotización en pesos argentinos.

: cuestan entre $300 y $3900 pesos uruguayos, que se traduce en entre $10.915,53 y $141.901,87 a partir de la cotización en pesos argentinos. Short deportivo de hombre : se ofrecen desde $350 y hasta $2600 pesos uruguayos, que sería entre $12734,78 y $94601,25 pesos argentinos.

: se ofrecen desde $350 y hasta $2600 pesos uruguayos, que sería entre $12734,78 y $94601,25 pesos argentinos. Zapatillas para hombre : el calzado masculino sale desde $680 y hasta $6650 pesos uruguayos, que serían entre $24.741,86 y $241.960,88 pesos argentinos.

: el calzado masculino sale desde $680 y hasta $6650 pesos uruguayos, que serían entre $24.741,86 y $241.960,88 pesos argentinos. Remeras de mujer : salen entre $340 y $1500 pesos uruguayos, que sería entre $12.370,93 y $54.577,64 pesos argentinos.

: salen entre $340 y $1500 pesos uruguayos, que sería entre $12.370,93 y $54.577,64 pesos argentinos. Short deportivo de mujer : se pueden encontrar entre $350 a $1650 pesos uruguayos, que serían entre $12.734,78 y $60.035,41 pesos argentinos.

: se pueden encontrar entre $350 a $1650 pesos uruguayos, que serían entre $12.734,78 y $60.035,41 pesos argentinos. Zapatillas para mujer : hay desde $350 y hasta $12.900 pesos uruguayos, que quedaría entre $12.734,78 y $473.448,54 pesos argentinos.

: hay desde $350 y hasta $12.900 pesos uruguayos, que quedaría entre $12.734,78 y $473.448,54 pesos argentinos. Ropa para niños : esta categoría tiene una gran variedad precios, que pueden ir desde los $230 y hasta los $5450 en pesos uruguayos, que serían entre $8.441,33 y $200.022,83 pesos argentinos.

: esta categoría tiene una gran variedad precios, que pueden ir desde los $230 y hasta los $5450 en pesos uruguayos, que serían entre $8.441,33 y $200.022,83 pesos argentinos. Zapatillas para niños: puede haber de $600 a $1900 pesos uruguayos, que podría ser entre $22.020,86 y $69.732,73 pesos argentinos.

Los precios de la ropa de mujer en Decathlon Uruguay Captura

De todos modos, cabe remarcar que los precios pueden variar en la Argentina por una cuestión de coyuntura económica e impuestos que se aplican sobre los productos.

Qué productos se podrán comprar en la nueva tienda

La compañía asegura que Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo. La oferta incluirá sus marcas propias, reconocidas a nivel global, como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta.

Las marcas que se podrán encontrar en Decathlon Argentina Tomás Cuesta

El catálogo abarcará opciones para deportistas principiantes y también productos especializados para atletas de alto rendimiento. “Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo”, afirmaron desde la compañía.