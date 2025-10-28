Cuánto cuesta la ropa en Decathlon
La cadena francesa de ropa deportiva abrirá un local nuevamente en la Argentina a mediados de noviembre
- 3 minutos de lectura'
Ya queda poco para la apertura de Decathlon a la Argentina. La cadena francesa de ropa deportiva abrirá las puertas de su nuevo local el próximo sábado 8 de noviembre. Es conocida por la calidad y los bajos precios de sus productos, por lo que muchos se preguntan cuánto cuesta la ropa allí.
La marca francesa especializada en indumentaria y equipamiento deportivo tendrá su primer local en el complejo Al Río, en Vicente López. El espacio cuenta con 3000 metros cuadrados y fue desarrollado en colaboración con la cadena francesa Carrefour. La tienda ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito de supermercado.
La apertura marca el retorno de Decathlon al mercado argentino, luego de una breve experiencia hace dos décadas en el centro comercial Soleil de San Isidro. Cerró su filial en nuestro país en el contexto de la crisis de 2001.
Cuánto cuesta la ropa en Decathlon
Aún no está disponible la lista de precios de los productos de Decathlon en la Argentina. Se espera que su sitio web esté habilitado tras la apertura de su nuevo local.
De todos modos, se puede observar cuánto sale la ropa que ofrece en otros países limítrofes, puesto que tiene filiales en diferentes puntos del mundo, como es el caso de Uruguay. A continuación, un resumen de los precios de la ropa de Decathlon allí y cuánto costaría en pesos argentinos:
- Remeras de hombre: cuestan entre $300 y $3900 pesos uruguayos, que se traduce en entre $10.915,53 y $141.901,87 a partir de la cotización en pesos argentinos.
- Short deportivo de hombre: se ofrecen desde $350 y hasta $2600 pesos uruguayos, que sería entre $12734,78 y $94601,25 pesos argentinos.
- Zapatillas para hombre: el calzado masculino sale desde $680 y hasta $6650 pesos uruguayos, que serían entre $24.741,86 y $241.960,88 pesos argentinos.
- Remeras de mujer: salen entre $340 y $1500 pesos uruguayos, que sería entre $12.370,93 y $54.577,64 pesos argentinos.
- Short deportivo de mujer: se pueden encontrar entre $350 a $1650 pesos uruguayos, que serían entre $12.734,78 y $60.035,41 pesos argentinos.
- Zapatillas para mujer: hay desde $350 y hasta $12.900 pesos uruguayos, que quedaría entre $12.734,78 y $473.448,54 pesos argentinos.
- Ropa para niños: esta categoría tiene una gran variedad precios, que pueden ir desde los $230 y hasta los $5450 en pesos uruguayos, que serían entre $8.441,33 y $200.022,83 pesos argentinos.
- Zapatillas para niños: puede haber de $600 a $1900 pesos uruguayos, que podría ser entre $22.020,86 y $69.732,73 pesos argentinos.
De todos modos, cabe remarcar que los precios pueden variar en la Argentina por una cuestión de coyuntura económica e impuestos que se aplican sobre los productos.
Qué productos se podrán comprar en la nueva tienda
La compañía asegura que Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo. La oferta incluirá sus marcas propias, reconocidas a nivel global, como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta.
El catálogo abarcará opciones para deportistas principiantes y también productos especializados para atletas de alto rendimiento. “Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo”, afirmaron desde la compañía.
Otras noticias de Agenda
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 27 de octubre
- 2
“Claridad en las urnas”: satisfacción en el campo, que ahora se entusiasma con reformas de fondo
- 3
Ualá despidió a 110 personas en la Argentina
- 4
La noche en la que el dólar que nunca duerme anticipó el resultado menos pensado