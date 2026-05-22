Se aplaza la implementación de los FAL, pero el Gobierno busca que entre en vigencia antes de fin de año

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) tardarán un poco más de tiempo en ver la luz. Aunque se trata de uno de los capítulos más ambiciosos de la reforma laboral aprobada en el Congreso, ya que obligará a las empresas a realizar aportes a este instrumento que estará destinado a financiar indemnizaciones, el Gobierno aplazará la fecha de inicio un par de meses, aunque aseguran que antes de fin de año estarán operativos.

Estaba previsto que los FAL entraran en vigencia el 1° de junio, aunque dentro de la ley de modernización laboral se previó la posibilidad de extender el plazo hasta seis meses. Pero a cuatro días hábiles de alcanzar esa fecha en el calendario, aún faltaba la reglamentación del Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Anses, la Secretaría de Trabajo y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“Los FAL no entrarán en vigencia en junio, pero sí en el segundo semestre del año”, afirmaron fuentes del Ministerio de Economía a LA NACION. Esto estaba dentro de las expectativas de los principales jugadores del mercado de capitales, ya que tienen que conocer la letra chica de los fondos para poder trabajar en los desarrollos de producto.

“Estamos listos y muy interesados en ofrecer esta posibilidad. Aunque va a tardar en reglamentarse, tal vez meses, esperamos que en las próximas semanas salgan algunas normas para dar una señal positiva de avance”, afirmaron desde una entidad financiera que pidió hablar en off the record. En el mercado esperan que en la semana se publiquen algunas normas para dar una señal de avance, pero los tiempos no cierran. “Nosotros no llegábamos en tan pocos días con el desarrollo”, admitieron desde otra entidad.

Los FAL estarán conformados por activos con riesgo argentino, pero todavía no se saben las proporciones, ni si estará conformado por inversiones en colocaciones a plazo, bonos soberanos, corporativos locales, u otras alternativas. ARCHIVO

No es cualquier normativa tampoco. Los Fondos de Asistencia Laboral serán inembargables y los deberán conformar los empleadores con un aporte obligatorio y mensual, que será del 1% para las grandes compañías y del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas (pymes), calculado sobre las cargas sociales.

Los fondos serán administrados por una ALyC o banco habilitado por la CNV, a elección del empleador, pero los recursos acumulados no podrán usarse para otra cosa que cubrir obligaciones en caso de despido. Con estas herramientas, se estima que el mercado de capitales recibirá un aluvión de entre US$2500 y US$4000 millones cada año.

El costo no lo sentirán las empresas, porque el aporte se compensará directamente con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas a la Anses. Pero sí se sentirá en las arcas del Estado, ya que cada peso que se aporte al fondo será un peso que dejará de ingresar al sistema de seguridad social, según remarcaron desde PwC.

Con la alícuota base, el impacto fiscal directo ascenderá al 0,15% del PBI en lo que resta de este año, equivalente a un costo anualizado del 0,23% del PBI. Pero con este aplazamiento, el Gobierno podrá ahorrarse parte del costo fiscal.

El costo no lo sentirán las empresas, porque el aporte se compensará directamente con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas a la Anses. Shutterstock - Shutterstock

¿FAL compartidos entre empresas?

Mientras se espera la letra chica de los FAL, una de las posibilidades que contemplan desde el Gobierno es que los negocios más chicos —y con pocos empleados— puedan compartir un mismo fondo, según pudo saber LA NACION. Aunque las grandes compañías podrían constituir un fondo propio, reservado exclusivamente para sus trabajadores, desde el oficialismo entienden que para las pymes podría ser más complejo cumplir con la normativa.

Para ellas, el esquema que está bajo análisis es el de los fondos multiempresa: vehículos donde varias firmas realizan sus aportes en una misma estructura, compartiendo costos y administración. Cada pyme sería parte de la cuotaparte del fondo común. “Si no es de esa manera, a la pyme no le va a dar el monto”, explicaron desde una sociedad de bolsa.

Otro punto sin definir es la política de inversión que tendrán estos instrumentos, que serán similares a los Fondos Comunes de Inversión. Los mismos estarán conformados por activos con riesgo argentino, pero todavía no se saben las proporciones, ni si estarán conformados por inversiones en colocaciones a plazo, bonos soberanos, corporativos locales u otras alternativas. Pero los cedears, en principio, quedarían excluidos.

Una de las posibilidades que contemplan desde el Gobierno es que los negocios más chicos -y con pocos empleados- puedan compartir un mismo Fondo, según pudo saber LA NACION. LUIS ROBAYO - AFP

También está en discusión el mecanismo de portabilidad y qué ocurre cuando una empresa decide cambiar de sociedad gerente. Pero la dinámica de funcionamiento será sumamente rígida: los fondos operarán bajo una lógica de acumulación donde las empresas realizarán aportes constantemente y los retiros de liquidez estarán estrictamente reservados a casos de desvinculación o retiro del trabajador.