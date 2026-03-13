Cuánto cobran los jubilados de Anses en abril de 2026
En el cuarto mes del año la actualización previsional es del 2,90%; cómo quedan las distintas jubilaciones y pensiones
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Los jubilados que cobran sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en abril un nuevo incremento, que se calcula con el más reciente índice de inflación, publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
De esta manera la actualización mensual, correspondiente al cuarto mes del año, es del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Este reajuste modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cuánto cobran los jubilados en abril de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en abril, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$380.319,31
$70.000
$450.319,31
Jubilación máxima
$2.559.188,81
-
$2.559.188,81
PUAM
$304.255,44
$70.000
$374.255,44
PNC (Invalidez/Vejez)
$266.223,52
$70.000
$336.223,52
Rige un nuevo tope para la entrega del bono previsional
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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