Cuánto cobran los jubilados de Anses en abril de 2026

Los jubilados que cobran sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en abril un nuevo incremento, que se calcula con el más reciente índice de inflación, publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

Las jubilaciones de abril se actualizan en un 2,90% Shutterstock - Shutterstock

De esta manera la actualización mensual, correspondiente al cuarto mes del año, es del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Este reajuste modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cuánto cobran los jubilados en abril de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en abril, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $380.319,31 $70.000 $450.319,31 Jubilación máxima $2.559.188,81 - $2.559.188,81 PUAM $304.255,44 $70.000 $374.255,44 PNC (Invalidez/Vejez) $266.223,52 $70.000 $336.223,52

Los montos exactos de las jubilaciones y pensiones de abril de 2026 Shutterstock - Shutterstock

Rige un nuevo tope para la entrega del bono previsional

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?