Los solicitantes del voucher educativo, la ayuda escolar destinada a pagar parte de la cuota del colegio de los alumnos, finalizó el período de inscripción el pasado 30 de abril, y quienes deseen saber si cobrarán el beneficio puede realizar una consulta breve en el sitio oficial.

El método de consulta sobre el vouhcer educativo cfg1978 - Shutterstock

Dado que las solicitudes son evaluadas hasta su aprobación, es posible que muchos interesados aún no sepan si cobrarán este incentivo económico en mayo, por lo que es preciso dirigirse al portal Mi Argentina con usuario y contraseña.

Cómo saber cuándo se cobra el voucher educativo 2026

Quienes deseen corroborar si hay nueva información sobre el voucher educativo, deberán ingresar en la plataforma del programa que depende de la Secretaría de Educación. Para realizar el seguimiento de una solicitud ya cargada, su estado o nueva información de cobros, es necesario ingresar al apartado Vouchers Educativos, con el usuario y contraseña de Mi Argentina.

El voucher educativo es un incentivo estudiantil que el Gobierno entrega a los alumnos de establecimientos privados, en sus distintos niveles, e incluye una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

La asistencia económica destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

Este programa contempla el pago de nueve cuotas mensuales una vez que el estudiante queda adjudicado. Habitualmente es la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, la que irá informando mensualmente la fecha de pago de este beneficio.

Cuál es la condición para mantener el voucher educativo

Es importante subrayar que para cobrar con normalidad el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, dado que si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar retroactivamente.

En cambio, si existen tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente, según lo informado en el sitio oficial de esta ayuda estudiantil.

Los solicitantes no deben adeudar tres cuotas impagas Gustavo Valiente - Europa Press - Gustavo Valiente - Europa Press

Quiénes pueden acceder al voucher educativo

El beneficio está destinado a los padres de alumnos que reúnan las siguientes condiciones: