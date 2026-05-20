Cuándo se cobra el voucher educativo 2026
La información de este beneficio se consulta a través de la plataforma Mi Argentina; quiénes lo reciben y cómo mantenerlo
- 3 minutos de lectura'
Los solicitantes del voucher educativo, la ayuda escolar destinada a pagar parte de la cuota del colegio de los alumnos, finalizó el período de inscripción el pasado 30 de abril, y quienes deseen saber si cobrarán el beneficio puede realizar una consulta breve en el sitio oficial.
Dado que las solicitudes son evaluadas hasta su aprobación, es posible que muchos interesados aún no sepan si cobrarán este incentivo económico en mayo, por lo que es preciso dirigirse al portal Mi Argentina con usuario y contraseña.
Cómo saber cuándo se cobra el voucher educativo 2026
Quienes deseen corroborar si hay nueva información sobre el voucher educativo, deberán ingresar en la plataforma del programa que depende de la Secretaría de Educación. Para realizar el seguimiento de una solicitud ya cargada, su estado o nueva información de cobros, es necesario ingresar al apartado Vouchers Educativos, con el usuario y contraseña de Mi Argentina.
El voucher educativo es un incentivo estudiantil que el Gobierno entrega a los alumnos de establecimientos privados, en sus distintos niveles, e incluye una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.
La asistencia económica destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.
Este programa contempla el pago de nueve cuotas mensuales una vez que el estudiante queda adjudicado. Habitualmente es la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, la que irá informando mensualmente la fecha de pago de este beneficio.
Cuál es la condición para mantener el voucher educativo
Es importante subrayar que para cobrar con normalidad el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, dado que si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar retroactivamente.
En cambio, si existen tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente, según lo informado en el sitio oficial de esta ayuda estudiantil.
Quiénes pueden acceder al voucher educativo
El beneficio está destinado a los padres de alumnos que reúnan las siguientes condiciones:
- Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.
- Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a $2.504.600, considerando el registro actualizado de abril 2026, cuando finalizó el período de inscripción.
- El estudiante debe cumplir con el requisito de alumno regular.
- No caer en la irregularidad del pago de la cuota de dos meses consecutivos, ya que esta situación implica una suspensión temporal del beneficio.
- 1
Industria y servicios. La compañía que sirve más de 20 millones de platos al año y conecta industrias clave en todo el país
- 2
Revolución laboral: cómo usar inteligencia artificial para ganar productividad y escalar un emprendimiento
- 3
Ajuste en el INTA: 420 trabajadores ya se adhirieron a un programa de retiros voluntarios
- 4
“Restablecer el imperio de la ley”: presentaron un proyecto de ley para castigar con hasta ocho años de prisión el vandalismo rural