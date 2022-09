Atentado a Cristina Kirchner: qué impacto puede tener en la economía

El ataque contra la vicepresidenta no tendrá efectos significativos en la economía, de acuerdo con especialistas del sector privado. La razón es que no es un evento que modifique sustancialmente el panorama político en el corto plazo, pese al repudio generalizado. Sin embargo, sí podría generar consecuencias por los escenarios que se abren en las semanas por venir.

Esto se debe a que los analistas barajan dos posibles escenarios a partir del intento de asesinato de Cristina Kirchner. Por un lado, podría generar unión en el arco político frente al repudio al hecho de violencia, con la alternativa de generar mayores consensos en un contexto de defensa a la institucionalidad.

Por otro lado, podría ampliarse la polarización y generar mayores tensiones entre los líderes del oficialismo y de la oposición.

“Todo va a depender de las primeras reacciones desde las distintas dirigencias. Si hay una disminución de la confrontación o una polarización, y las agresiones continúan en los extremos de la grieta. Mientras tanto, hay un proceso de ajuste monetario en marcha, que va sacando peso al mercado y va a generar menos presión sobre los dólares financieros”, explicó Ricardo Delgado, de la consultora Analytica.

Por su parte, María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos, cree que todavía es muy pronto para ver qué impacto podría tener en la economía. “Creo que dependerá de cómo evolucione la situación política y social. Puede generar ruido si escala”, opinó.

Movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner Pablo Añeli - Télam

En un primer escenario, el Gobierno y la oposición podrían buscar bajar la tensión e intentar construir desde este episodio para establecer un diálogo entre todos los sectores políticos, sociales y económicos. En otras palabras, que se genere una especie de pacto o acuerdo nacional. “Nuestra propia historia no indica que este pueda ser el escenario más probable, pero vale la pena considerarlo dada la enorme oportunidad que esta tragedia les da a todos los actores políticos”, consideraron desde la sociedad de bolsa Delphos Investment.

Un segundo escenario, al que “la historia indica que podría ser el más probable”, es que el Gobierno redoble la apuesta y se provoquen mayores tensiones con la oposición, la justicia y los medios. Con la oposición ya dividida, se podría tensionar más la situación dentro de Juntos por el Cambio, donde los dirigentes elijan diferentes caminos. “No sería para nada bueno para la Argentina”, completaron.

“Como todo shock que genera incertidumbre, puede afectar negativamente a los bonos y hacer subir al dólar paralelo; pero, en principio, el impacto debiera ser acotado, en tanto, no cambie radicalmente la dinámica política”, dijo Fernando Marull, de FyMA. Christian Buteler coincidió con el diagnóstico y dijo: “Es una escalada en la violencia política que no teníamos hasta el momento, pero viendo como se están moviendo los ADR, no vemos un impacto negativo. Mejor que así sea, porque bastante castigados vienen los activos argentinos”.