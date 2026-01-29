Aumentos de febrero: transporte, servicios, alquileres y prepagas vuelven a presionar sobre el bolsillo

Desde el 1° de febrero entran en vigencia nuevas subas en tarifas reguladas y contratos privados. El impacto alcanza al transporte público, la energía, el agua, los alquileres y la medicina prepaga, con incrementos que varían según el servicio y la modalidad de contratación.

Transporte público

A partir del 1° de febrero, las tarifas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, el subte y los peajes porteños registrarán una actualización del 4,8%, equivalente a un 2% más la variación del IPC.

Con este ajuste, el boleto mínimo de colectivos (tramo de 0 a 3 kilómetros) pasará de $620,07 a $650,11, mientras que el subte aumentará de $1260 a $1320. En el caso de los peajes, los valores para autos en hora pico en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo subirán de $5133,74 a $5380,16, y en la autopista Illia, de $2134,29 a $2236,73.

Con el ajuste de febrero, el boleto mínimo de colectivos (tramo de 0 a 3 kilómetros) en la Ciudad pasará de $620,07 a $650,11 Pilar Camacho�

En la provincia de Buenos Aires también se aplicará un incremento del 4,8%, por lo que la tarifa mínima de colectivos pasará de $749,72 a $786,12.

Luz y gas

Desde febrero comenzará a regir el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para el servicio de electricidad, con efecto retroactivo al 16 de enero. El esquema apunta a distribuir de manera más uniforme el costo del servicio a lo largo del año y atenuar los picos de consumo en los meses de mayor demanda.

El impacto en las facturas dependerá del nivel de consumo y de la situación patrimonial de cada usuario. Según la Secretaría de Energía, bajo el nuevo sistema, durante los meses de mayor demanda el 35% de los usuarios de electricidad pagará una factura promedio inferior a $22.000; el 66%, menos de $44.000; y el 81%, menos de $67.000.

En el caso del gas, durante el invierno el 56% de los hogares abonará facturas inferiores a $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000. No obstante, aún no se confirmó la fecha de implementación del nuevo esquema para este servicio.

Agua

En febrero, la tarifa del servicio de agua y cloacas para los usuarios de AySA en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense aumentará un 4%, de acuerdo con la Resolución ERAS N.º 53/25, publicada en el Boletín Oficial.

Con este ajuste, la factura promedio será de alrededor de $23.138 para el nivel zonal bajo, $28.797 para el zonal medio y $31.709 para el zonal alto.

Alquileres

El aumento de los alquileres dependerá de la modalidad bajo la cual se haya firmado el contrato, dado que actualmente conviven tres esquemas:

Los contratos celebrados bajo la ley de alquileres vigente hasta el 17 de octubre de 2023 , con ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL) ;

, con ajustes anuales por el ; Los firmados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023 , con actualizaciones semestrales por Casa Propia ;

, con actualizaciones semestrales por ; Los pactados a partir de la derogación de la ley, con libertad contractual entre las partes.

En febrero, el impacto se concentrará en los contratos firmados tras la derogación de la norma que se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que son los que actualizan en este período.

Para quienes acordaron incrementos trimestrales, el aumento se calculará en base al último índice publicado por el Indec (diciembre de 2025), lo que implica una suba del 7,86%. Así, un alquiler de $600.000 pasará a costar aproximadamente $647.140, mientras que uno de $800.000 ascenderá a $862.853.

Este mes solo tendrán ajustes en el alquiler quienes tengan contratos que varían según IPC Daniel Basualdo

Prepagas

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga registrarán en febrero aumentos que rondarán el 2,8%.

Los usuarios pueden consultar el detalle de los valores, prestadores y modalidades de cobertura a través de la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar planes y tarifas.