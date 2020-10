Autos usados. Creció la venta en septiembre, pero alertan por la falta de stock

En septiembre se vendieron 158.941 unidades Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2020 • 22:01

La venta de autos usados subió un 4,18% en septiembre pasado frente a igual mes de 2019 al venderse 158.941 unidades contra 152.563 de un año atrás, según la Cámara de Comercio Automotor (CCA). Si se compara con agosto de este año (154.216 unidades), la suba llega al 3,06%.

En los 9 primeros meses se vendieron 1.057.320 unidades, un 18,33% menos que en igual período de 2019 (1.294.701 vehículos).

"Mes a mes el mercado de autos usados va marcando un repunte en sus ventas. Durante septiembre creció un 4,10%, pero las ventas del año no superarán los 1.400.000 vehículos, un 20% menos que en 2019. Y esto se da porque en los meses de marzo, abril y mayo prácticamente los locales estuvieron cerrados y se perdieron de comercializar cerca de 230.000 unidades, promedio mensual para esos tres meses. Si las ventas hubieran seguido su ritmo normal, el volumen a comercializar durante el año estaría en los mismos números del año pasado: 1.700.000 unidades", afirmó Alberto Príncipe, presidente de la CCA.

Según Príncipe, más allá del aumento en las ventas, se está produciendo un amesetamiento en el mercado. "No hay tantas consultas, tanto en los locales como vía online. Ese furor por la compra ha bajado, sobre todo en el interior, que era el que estaba traccionando. En contraposición, el AMBA está volviendo de a poco a retomar el ritmo. Todo esto con la problemática que se agudiza a medida que pasan los meses por la falta de stocks. Las agencias están en el límite y no hay reposición. La falta de entrega de autos 0km y particulares que piden lo que no valen los autos son un combo demasiado preocupante para el sector", agregó.

Por último, dijo que el público sigue apuntando a la compra de autos seminuevos, pero a modelos específicos que van desde 2016 en adelante. "La rentabilidad es otro factor que preocupa: cuando se vende un auto no sabemos a qué precio lo vamos a reponer. El mercado está muy incierto pese al movimiento que se está teniendo", concluyó.

Ranking 10 usados más vendidos en septiembre

VW Gol y Trend: 10.382 unidades Chevrolet Corsa y Classic: 6.112 unidades Renault Clio: 4.377 unidades Toyota Hilux: 4.095 unidades Ford Fiesta: 3.850 unidades Fiat Palio: 3.494 unidades Ford Ka: 3.247 unidades Ford Ranger: 3.243 unidades Ford Focus: 3.227 unidades Ford EcoSport: 3.186 unidades

Patentamientos de 0KM

El patentamiento de vehículos durante septiembre alcanzó las 34.705 unidades, lo que representó una caída del 3,9% respecto de igual mes de 2019, pero a la vez un incremento del 13,3% frente a agosto, lo que marca una recuperación dentro de los seis meses de aislamiento social por la pandemia.

Así lo informó recientemente la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), al señalar que en el sector afirman que "el crecimiento se debe a que mucha gente se decidió a aprovechar las oportunidades aún vigentes".

En ese sentido, se consideró que "el anuncio de posibles medidas para la reactivación del sector podrían incrementar las cifras proyectadas para este año y también para 2021"

En su informe mensual, Acara también advierte sobre la tendencia de caída prolongada del sector, al destacar que las ventas "aún están 34% por debajo del mercado de hace dos años".

De esta forma, se alcanzaron los 249.224 patentamientos acumulados en los nueve meses transcurridos del año, lo que alienta las perspectivas de poder llegar a fines de diciembre con un volumen de casi 300.000 unidades vendidas.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, comentó que la "coyuntura llevó a que mucha gente concrete la decisión de adquirir un vehículo, aprovechando oportunidades muy convenientes que aún están disponibles".

"El aceptable nivel de la actividad de septiembre consolida lo que agosto mostraba y creemos que será también sostenido en octubre y noviembre, con lo cual este 2020 de pandemia pareciera que empieza a mostrar signos alentadores, más que nada pensando en el año próximo", consideró.

Salomé también señaló que el sector sigue esperando "medidas de estímulo para poder hacer viables las estructuras preparadas para 750.000 patentamientos anuales, ya que hoy proyectamos finalizar el año en 300.000 unidades vendidas".

Al respecto, desde Acara se consideró que las estimaciones para 2021 podrían crecer también y en vez de los 350.000 patentamientos que hoy se estiman posibles para el año próximo, podrían llegar a alcanzar las 450.000 unidades si la actividad es impulsada con medidas específicas.

Por su parte, el secretario de la entidad, Rubén Beato, completó que "se está haciendo un gran esfuerzo para conservar el tamaño de la red comercial, para no perder la inversión realizada para formar los equipos de venta y posventa, porque el sector puede ir por más y ser protagonista de la recuperación".

A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses, en septiembre fueron los automóviles los que tuvieron el mejor desempeño: sus ventas crecieron 17,1% respecto de agosto, aunque 7,8% menores a las del mismo mes de 2019.

Las ventas de comerciales livianos, por su parte, también fueron superiores a las de agosto último (8,4%) y a las del mismo mes del año pasado (2,3%).

Luego de la abrupta caída en las ventas pospandemia, el promedio diario venía recuperándose desde fines de abril, aunque en julio ya se había estabilizado en lo que parece ser una brecha compatible con un valor "normal" para lo que queda de este año.

En septiembre también se vendieron unas 1578 unidades por día hábil, valor muy similar al promedio del mes anterior (+3%), lo que contribuye a estabilizar la tendencia, donde el promedio diario entre julio y septiembre es de 1054 unidades, unas 359 unidades menos que el promedio diario de estos mismos días durante el año pasado.

En cuanto a las preferencias del mes, los diez modelos más vendidos fueron el Fiat Cronos, con 2.357 unidades, seguido por la pick-up Toyota Hilux (1966); Volkswagen Gol Trend (1598); y las también pick-ups Volkswagen Amarok (1528) y Ford Ranger (1281).

El listado de los más elegidos se complementa con el Ford Ka (1277); el Chevrolet Onix (1257); Toyota Etios (1240); el Peugeot 208 (1147) y el Volkswagen T-Cross (896).

Conforme a los criterios de Más información