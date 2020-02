Aviones: Aeroparque vuelve a operar vuelos a países limítrofes

La medida había sido adelantada en enero, pero se oficializó hoy; lleva la firma de la titular de la Anac, Paola Tamburelli Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020 • 08:28

El Aeroparque Jorge Newbery volverá a operar vuelos a países de la región. Si bien la medida había sido adelantada en enero, hoy se oficializó su disposición en el Boletín Oficial.

La resolución 40/2020 dispone que a partir del 11 de mayo próximo el aeropuerto que está en la Ciudad de Buenos Aires queda habilitado para vuelos con Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú.

De esta manera, en poco más de un mes, la gestión del ministro de Transporte, Mario Meoni, volverá atrás con una medida de su antecesor, Guillermo Dietrich, que en abril de 2019 dispuso que ese tipo de rutas se vuelen desde Ezeiza o, en su caso, El Palomar.

El Aeroparque Jorge Newbery volverá a operar vuelos a países de la región Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Además, se modifica la resolución 183/2018 que impedía adicionar nuevas bases de operaciones en Aeroparque. Antes sólo se utilizaba para vuelos locales y servicios aéreos desde y hacia Uruguay.

La normativa publicada habilita exclusivamente a vuelos internacionales sin escalas comerciales previas, intermedias o posteriores en países que no sean el de origen del transportador. Además, la medida alcanza únicamente a aeronaves que no superen los 200 asientos. A diferencia de otras resoluciones, esta no especifica aerolíneas habilitadas.

La disposición lleva la firma de la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil ( Anac), Paola Tamburelli.

Resolución 40/2020