Bajó la deuda en dólares, pero creció el stock total por los instrumentos en pesos

El stock de deuda pública nacional bruta volvió a mostrar una dinámica dispar en el comienzo del año. Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Finanzas, el pasivo total de la Administración Central ascendió al cierre de enero a un equivalente de US$460.934 millones, lo que representa un incremento mensual de US$5867 millones. De ese total, unos US$458.398 millones se encuentran en situación de “pago normal“, según reveló el Gobierno.

La suba del 1,29% en el stock total de deuda total se produjo a pesar de que el Gobierno completó pagos de vencimientos por un total equivalente a US$18.033 millones durante el primer mes de 2026. Del total desembolsado, el 73% se canceló en moneda nacional y el 27% restante en divisas. Según datos oficiales, se destinaron US$15.959 millones a pagos de capital y US$2074 millones intereses.

Sin embargo, esta dinámica se compensó por otros componentes de ese pasivo: si bien la deuda en moneda extranjera se redujo uno US$1915 millones, en el mes hubo un aumento de la deuda emitida en moneda local por el equivalente a US$7771 millones.

Ministerio de Economía de la República Argentina Archivo

El crecimiento del endeudamiento se debe a tres factores:

Ajuste por inflación: La deuda ajustable por CER sumó US$3410 millones por la actualización de capital.

La deuda ajustable por CER sumó por la actualización de capital. Capitalización de intereses: Otros US$3171 millones se integraron al stock por bonos y letras que no pagan cupones en efectivo.

Otros se integraron al stock por bonos y letras que no pagan cupones en efectivo. Diferencial cambiario: La conversión de pesos a dólares (US$1300 millones) bajo la actual paridad cambiaria.

La deuda pública sube en el mes, pero baja en el año Secretaría de Finanzas

Pese al salto mensual, la foto de mediano plazo muestra una tendencia distinta. Según revela el informe, “durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal disminuyó por el equivalente a US$6977 millones“. Esta baja anualizada fue producto de una disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$14.352 millones, que logró compensar el aumento del pasivo en moneda extranjera de US$7375 millones.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei en noviembre de 2023, la deuda bruta se incrementó en US$35.378 millones, al pasar de US$425.556 millones al nivel actual. Gran parte de este movimiento refleja al ordenamiento del balance del Banco Central y el traspaso de sus pasivos remunerados hacia títulos del Tesoro Nacional.

Composición y acreedores

Actualmente, el 76,8% de la deuda en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro, mientras que el 21,8% representa obligaciones con acreedores externos oficiales.

En cuanto a los organismos internacionales, el saldo a fin de enero alcanzó los US$97.095 millones. El principal acreedor sigue siendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) con una acreencia de US$57.744 millones, seguido por el BID (US$19.931 millones) y el Banco Mundial (US$12.808 millones).

La capitalización de intereses y el ajuste por indexadores, claves Secretaría de Finanzas

Por otro lado, el informe detalla que el 43% del pasivo regularizado está contraído en moneda local, mientras que el 57% restante permanece nominado en moneda extranjera.