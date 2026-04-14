Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en mayo con un nuevo reajuste y cómo les va a los haberes frente a la inflación en alza

El reajuste de las jubilaciones y pensiones pagadas por la Anses será en mayo de 3,38%. De esa manera, el haber mínimo pasará de $380.319 a $393.174 (sin bono), y el haber máximo de $2.559.189 a $2.645.690, según los valores en bruto. En el caso de la prestación más baja, al sumarse el refuerzo de $70.000, la cifra quedará en $463.174.

Descontado el aporte para financiar al PAMI, los ingresos en mano serán de $451.379 ($12.469 más que en el mes en curso) y de $2.498.743 ($81.696 más que en el actual abril), según se trate del ingreso básico o del haber máximo que otorga la Anses (más allá de que hay casos en los que se excede esa cifra, por causas como la existencia de fallos judiciales contra los topes y a favor de los jubilados).

El porcentaje de actualización surge de la variación que tuvo en marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según comunicó esta tarde el Indec (el informe de prensa reportó una inflación de 3,4%, en tanto que para la movilidad previsional se utiliza el índice con dos decimales).

Tendencia negativa

El dato de inflación lleva ya 10 meses sin reducirse. Con esa tendencia, se produce progresivamente una caída del poder adquisitivo de los ingresos previsionales. Esto ocurre porque, para definir el índice de movilidad, se observa la variación de precios de dos meses atrás. Por ejemplo, para los haberes cobrados en marzo se había aplicado un reajuste de 2,88%, en línea con la inflación de enero, al tiempo que -según se supo hoy- el valor promedio de los bienes y servicios aumentó en ese tercer mes del año a un ritmo mayor, de 3,38%.

En mayo, si continúa el congelamiento del bono de hasta $70.000, quienes perciben solo un haber mínimo tendrán, en rigor, una recomposición de un nivel inferior al 3,38%. En comparación con el ingreso del mes actual, en este caso el aumento será de 2,85%.

Las jubilaciones habían tenido en marzo una recomposición de 2,9%, en tanto que la inflación de ese mes trepó a 3,38%

El pago del refuerzo se establece cada mes por un decreto del Poder Ejecutivo y, según las declaraciones de funcionarios, no hay voluntad política alguna de mejorar esa parte del ingreso, que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

De acuerdo con datos publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social, unas 2,96 millones de personas cobran ese ingreso mínimo, si se considera a quienes están en el régimen contributivo (en la mayoría de los casos, se trata de quienes se jubilaron con moratoria).

Las cifras consignadas fueron estimadas por LA NACION, en tanto que en los próximos días la Anses expresará en una resolución las definitivas. El cálculo está basado en el índice de inflación con dos decimales, en tanto que para calcular los ingresos netos se restó el aporte al PAMI (en algunos haberes hay descuentos por otros ítems, como la cuota de una moratoria).

En mayo, el importe de $463.174 será el ingreso más bajo garantizado del régimen contributivo general de la Anses. Por eso, mientras que los titulares de solo un haber mínimo percibirán un refuerzo de $70.000, quienes tengan un haber mayor a $393.174 e inferior a $463.174, recibirán un refuerzo de una cuantía tal que se llegue al último monto.

En comparación con mayo de 2025, los ingresos de quienes no cobran bono serán el mes próximo un 32,6% nominalmente más altos, en tanto que el monto conformado por el haber mínimo más el bono - congelado desde hace más de dos años- subió bastante menos: un 26,4%.

En el primer caso (haberes sin bono), el índice de movilidad se ubicaría entre uno y dos puntos porcentuales por debajo de la inflación que se acumularía en el período, según datos del Indec y proyecciones de economistas (para abril y mayo). Para quienes cobran los importes más bajos, dado el congelamiento del bono se estima que la caída de poder de compra, medido contra el índice promedio de precios oficial, rondaría entre mayo de 2025 y ese mes de este año entre 5% y 6%.

El bono que cobran los jubilados de menores ingresos está congelado en $70.000 desde marzo de 2024 Shutterstock

El último reajuste del valor del bono se hizo en marzo de 2024. Si se hubiera aplicado para esa parte del ingreso y a partir de abril de aquel año la misma suba otorgada a los haberes propiamente dichos, en este mes (abril) sería de $198.018, en tanto que en mayo llegaría a $204.710,7. El ingreso más bajo garantizado en el régimen jubilatorio general ascendería en tal supuesto a $597.885 el mes que viene, una cifra un 29% más alta que la que efectivamente se percibirá.

Pensiones no contributivas

Además de casi 3 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo (la mitad del total de prestatarios), el bono de $70.000 llega a los bolsillos de alrededor de un millón y medio de titulares de prestaciones no contributivas.

Una de ellas es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, y que será el mes próximo de $314.539 tras aplicarse el reajuste de 3,38%; con el refuerzo de $70.000, el monto será de $384.539 en bruto, siempre que no medien cambios sobre esa parte del ingreso.

El valor de la pensión no contributiva por invalidez laboral, que equivale al 70% del haber mínimo, será el próximo mes de $275.222 y, sumado el refuerzo, llegará a $345.222.

Ingresos por hijos

La actualización de 3,38% alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en mayo será de $141.285 para menores de 18 años y de $460.044 por hijos con discapacidad. Es la prestación percibida por trabajadores informales y desocupados. Cada mes se cobra, en rigor, el 80% del importe total (en mayo, $113.028 y $368.035, en cada caso). El 20% restante queda pendiente para un pago anual, sujeto a la certificación de cuidados sanitarios y asistencia escolar.

En estos días está habilitado el trámite, en la página de la Anses, para completar y enviar el formulario para la solicitud de esa parte del ingreso correspondiente al período 2025.

El monto de las asignaciones por hijo se actualiza cada mes por inflación Ricardo Pristupluk

Las asignaciones del salario familiar que cobra un grupo de empleados formales y de monotributistas también reciben la recomposición mensual por inflación. En este grupo, los montos por hijos menores de 18 años serán, dependiendo del nivel de ingresos del hogar, de $70.651; $47.657; $28.825, o de $14.872.

Suba de aportes al sistema

También se reajustarán los aportes previsionales pagados por quienes están en el régimen de autónomos, y las remuneraciones mínima y máxima para calcular los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI (17% del sueldo bruto). Los valores de mayo de esos salarios topes serán, aproximadamente, de $132.421 y de $4.303.619. Así, todos los sueldos mayores a esta última cifra tendrán un descuento de $731.615 por los mencionados ítems.

Por otra parte, el valor de cada mes de aporte que pueden comprar las personas de ciertos grupos etarios para completar los aportes previsionales según el sistema previsto en la ley 27.705 será el mes que viene de de aproximadamente $38.402. Es una cifra que se reajusta mensualmente por inflación, al igual que las cuotas de la moratoria que se descuentan de los haberes de quienes se jubilaron utilizando esta herramienta, por no haber llegado a reunir los 30 años con contribuciones que, como requisito mínimo, pide la ley.