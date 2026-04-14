Las canastas con las que se mide la indigencia y la pobreza subieron menos que la inflación

Luego de varios meses con aumentos por encima de la inflación, en marzo la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), aumentaron por debajo de los precios. Frente a un índice de precios al consumidor (IPC) de 3,4%, se incrementaron 2,2% y 2,6%, respectivamente.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Del informe oficial se desprende, además, que en el acumulado del año ambas canastas subieron más que la inflación en igual período: frente a un IPC de 9,4%, la CBA aumentó 11,6% y la CBT, 9,6%.

En la medición interanual, en tanto, la CBA crece apenas por encima de los precios (32,8% contra 32,6%), mientras que la CBA se ubicó casi dos puntos porcentuales por debajo del IPC (30,4%).

Esta evolución de las canastas es seguida con atención por el Gobierno, ya que la CBA es la que se usa para medir la indigencia, mientras que la CBT se utiliza para delimitar el umbral a partir del cual se es pobre.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), dijo que el hecho de que la CBT haya subido por debajo de la inflación muestra que los alimentos no aumentaron tanto como otros ítems del IPC. “Al no haber una aceleración en el costo de esta canasta, es posible que, al ritmo que vamos, el primer semestre de este año, la pobreza siga bajando un poco”, analizó el especialista.

En este sentido, Colina estimó que quizá pueda pasarse de un 28% de pobreza a un 26%. “No será una baja enorme, pero sí habrá una disminución, porque la canasta básica total no está reflejando exactamente la dinámica que tiene el el IPC”, destacó el economista.

El economista Bautista Santamarina, de la consultora Empiria, opinó que la buena noticia es que la CBT sigue bajando y que en marzo creció por debajo del IPC general. “A pesar de que no tenemos datos de evolución de ingresos todavía, es probable que los ingresos hayan empatado o perdido contra la línea de pobreza desde diciembre hasta hoy, lo que aumentaría, en el margen, la pobreza, desde niveles mínimos desde 2018″, señaló.

Según la información del Indec, una familia tipo de cuatro integrantes (compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) necesitó en marzo $1.434.464 para no ser pobre, y requirió $658.011 para no ser indigente.

Un adulto individual necesitó en el tercer mes del año $464.228 para no ser pobre, y $212.949 para no caer debajo de la línea de la indigencia.

Para determinar la CBA, el Indec toma en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). “A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo)”, explicó el organismo.

Para determinar la CBT, el Indec amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. “La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”, se indicó.