13 de enero de 2020

Ante la polémica por la designación como director del Banco Nación, a Ángel Francisco Mercado, familiar de Alicia Kirchner e hijastro de la exgobernadora de Catamarca y actual senadora nacional Lucia Corpacci, desde la entidad afirmaron a LA NACION que "es una designación que no proviene del propio banco, sino del poder ejecutivo nacional, y el banco no tiene ninguna objeción".

Mercado es sobrino de Armando "Bombon" Mercado -falleció en 2013-, quien fue pareja de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Además es hijo de Ángel Mercado, la expareja de Corpacci. Mercado se desempeñó durante los últimos cuatro años como jefe de Gabinete de la provincia de Catamarca.

La Juventud Radical cuestionó la designación a través de un comunicado por Facebook, donde afirmó que Mercado "no cumple con los requisitos básicos de probada idoneidad y/o experiencia en materia legal, bancaria y administración monetaria".

Mercado no posee título universitario. Realizó un curso de chef en el Gremio de Gastronómicos UTHGRA. Desde el Banco Nación sostuvieron que esto no le impide desempeñar su cargo en el directorio porque "cumple con todos los requisitos de la Carta Orgánica". No hace falta tener un título habilitante o profesional para formar parte del directorio.

Su designación se publicó el martes pasado en el Boletín Oficial, firmada por el presidente Alberto Fernandez, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ese mismo día fue designado en la entidad el contador y abogado Raúl Garré, hermano de la exministra de Defensa del kirchnerismo, Nilda Garré. Son al menos siete los familiares de ministros designados en diferentes cargos desde que comenzó su gobierno Alberto Fernández.