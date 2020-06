Beatriz Sarlo. "Cristina Kirchner no piensa que tiene que retirarse"

Para Beatriz Sarlo es lógico que Cristina Kirchner se coloque en el papel de víctima de la justicia Crédito: LN+

La ensayista y escritora Beatriz Sarlo se refirió a la grieta política de la Argentina, a la intención de la vicepresidenta Cristina Kirchner de seguir hegemonizando desde un lugar de poder y negó que haya similitudes con Venezuela en el marco de la expropiación de la exportadora de granos Vicentin. "No hay similitudes con Venezuela, ni siquiera con Hugo Chávez, seamos realistas. Es la metáfora más fácil. No se toman ni siquiera el tipo de resoluciones que tomaba Chávez; no digo Nicolás Maduro porque ya es proponer una caricatura que no merece ningún político de América Latina", aseveró.

En el programa Comunidad de Negocios, que conduce José del Río y que se emite por LN+, la escritora mencionó que, en realidad, el concepto de grieta se asentó con los estilos personales de los políticos y el de Cristina Kirchner, por ejemplo, favorece su puesta en la escena política. Y destaca que siempre hubo un parlamento funcionando, así fuera en condiciones normales de salud, sanitarias o públicas, de los cuales la oposición podía no votar. "Sea cual sea la oposición y las iniciativas, hubo un diálogo político. La idea de grieta proviene de cuándo hubo verdaderas grietas en la Argentina", explicó.

Por otro lado, se refirió también a los cuestionamientos que hizo la vicepresidenta en una serie de videos con imágenes y sonido en los que apuntó contra el macrismo por la causa de asociación ilícita de Florencia y Máximo kirchner. "Sé que se le encontraron algunos millones de dólares en una caja fuerte a F l orencia, pero si abriéramos las cajas fuertes de la Argentina encontraríamos toda la plata que la AFIP no ha recibido en ganancias y bienes personales en los últimos años. Eso le pasaría también a los hijos de muchos capitalistas prósperos muy honestos o relativamente honestos. Pero s i yo le exijo a un pibe de villa que se haga responsable de sus gastos y que no salga con una pistola a matar a un ciclista, mucho más le estoy exigiendo a los hijos de una familia privilegiada, quiero decir privilegiada por el cargo público que tuvieron sus padres y por el dinero ni mal ni bien habido, sino el dinero que había en ese hogar", sentenció.

Para la escritora, la causa está más cultivada por el lado de Florencia que de Máximo. Además, afirmó que es lógica la estrategia de defensa de Cristina al colocarse en el lugar de víctima. "Esas cosas se preguntan a partir de los 16 años. Si en un juicio yo se los estoy exigiendo a un pobre de 16 años de dónde sale ese dinero, con muchos más motivos se lo voy a exigir a alguien de una familia bien acomodada con escolaridad", argumentó.

Sobre la idea de Cristina Kirchner de mostrar imágenes aún conociendo el rol que ocupa dentro del Estado argentino, añadió que es similar a la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump "cuando se mete con los negros". "Son esos políticos que han llegado muy arriba y cada uno en su estado, como Estados Unidos que se meten con aquellos que tienen que tener una independencia absoluta, Cristina se ha metido con los medios, esto no podría suceder en países que nosotros respetamos. Son intervenciones que yo repudio", manifestó.

Para Sarlo, los Kirchner le han dado mucha importancia a los medios por el rol que cumplen ante la opinión púbica. Además, los considera políticos modernos y este ha sido el motivo por el que han tenido siempre una relación problemática, negativa y agresiva con los medios de comunicación.

"No sé si Cristina tiene sed de venganza. Tiene sed de ocupar el lugar que está ocupando en uno de los poderes del Estado, como presidenta del Senado, pero sin dudas no sé cuales son sus planes políticos; no lo puedo saber", afirmó.

Acerca de la coalición con el presidente Alberto Fernández sostuvo que la idea de la expresidenta es seguir hegemonizando desde adentro la construcción política y no solamente dentro del movimiento Frente de Todos. "E lla no piensa que tiene que retirarse. Hay pocos políticos que piensan que tienen que retirarse y Cristina no piensa retirarse. Para los políticos es difícil salir de allí en el sentido de algún político que busca cambiar la realidad en la dirección que sea", indicó.

No obstante, destacó que, si bien desconoce que haya un plan para suceder al Presidente, puede que Cristina Kirchner no esté dispuesta a volver a asumir esa carga. "Es una carga de responsabilidad y trabajo que atentaría en algunos casos contra su popularidad o la expectativa que despierte, no lo sé. Yo más bien dudaría de que Cristina quiera volver a ser presidenta", dijo.

Por último fue consultada sobre la causa Vicentin, la inhibición de bienes que pidió la justicia de los dueños de la exportadora, Mauricio Macri y Javier González Fraga, señaló que si la intención de este gobierno es terminar con la oposición presa "sería una torpeza absoluta".

"No sé si le convendría políticamente porque convertiría a Macri en una víctima. Nadie creería que la familia Macri hizo negociados con el Correo, sino que creerían que es una venganza política. Sería una jugada torpe. Qué pensaría la gente: la chorra de Cristina ahora se atreve a encanarlo a Macri solo porque pusieron él y su familia un negociado con el correo", cerró.