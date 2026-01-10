Bulgheroni: “El acuerdo entre el Mercosur y la UE permite avanzar en una inserción internacional más inteligente”

Luego que el Consejo de la Unión Europea (UE) allanara el camino para avanzar con el acuerdo entre el Mercosur y la UE, tras más de 25 años de negociaciones, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) respaldó la aprobación y lo calificó de un “un avance clave” que habilita la firma del tratado prevista para el próximo 17 de enero, en Paraguay.

Desde el CICyP, que preside Bettina Bulgheroni, destacaron este avance como “una señal concreta” de impulso a la integración internacional, en un contexto que demanda mayor apertura de mercados, competitividad y previsibilidad para la inversión y el comercio.

“El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea consolida una oportunidad estratégica para la Argentina y para la región. Es necesario reconocer el esfuerzo de la Cancillería argentina y de todos los funcionarios involucrados, así como la diplomacia regional, para lograr este hito”, resaltó Bulgheroni. “Permite avanzar en una inserción internacional más inteligente, ampliar el acceso a mercados y crear un marco de reglas claras que incentive la inversión productiva”, agregó la empresaria.

En ese sentido, el CICyp destacó también la conformación de un área de libre comercio entre ambos bloques puede dinamizar el intercambio de bienes y servicios, favorecer la integración a cadenas de valor globales y “promover estándares más altos” en materia de producción, innovación y sustentabilidad.

“La integración al comercio global es un factor central para impulsar el crecimiento económico sostenido, la generación de empleo de calidad y el desarrollo social”, concluyó Bulgheroni.

Con la entrada en vigor del acuerdo, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, beneficiando así al 99% de las exportaciones agrícolas del bloque. Bajo este contexto, se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten un 39%, mientras que las del Mercosur a la UE, un 17%.

El impacto para la Argentina

Particularmente para la Argentina, el Acuerdo permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca. Asimismo, le daría ventajas inmediatas para productos donde el país es particularmente competitivo.

La eliminación o reducción rápida de aranceles beneficiaría directamente a productos clave, como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, ampliando acceso en sectores donde Argentina es especialmente competitiva.

También brindaría impulso a la agroindustria y a la cadena cárnica. La UE reconocería, además, 104 indicaciones geográficas argentinas, principalmente vinculadas a vinos y productos regionales, lo que favorecería el posicionamiento internacional de Cuyo, la Patagonia y otras regiones productoras.