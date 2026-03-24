Bonistas de La Rioja piden a la Justicia de Nueva York ejecutar activos de la provincia

CÓRDOBA.- La disputa entre el Gobierno de La Rioja y sus acreedores sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York. Los bonistas representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan pidieron ejecutar activos estratégicos del distrito, entre ellos participaciones en el Banco Rioja y en Parque Eólico Arauco (PEA), con el objetivo de satisfacer fallos judiciales ya firmes por el incumplimiento de pagos.

La presentación, realizada ante la Corte del Distrito de Massachusetts, intensifica la presión sobre una administración de Ricardo Quintela que, desde 2024, se encuentra en default.

Los acreedores -titulares de los bonos verdes al 8,5% con vencimiento en 2028- plantean en su escrito que buscan “alcanzar y aplicar las acciones” que la Provincia tiene en esas compañías “en satisfacción de las sentencias” obtenidas en Nueva York".

En esa línea, remarcaron que, de prosperar el pedido, “la provincia deberá entregar las acciones en Banco Rioja y en PEA a los bonistas para que estos puedan, por ejemplo, venderlas. A su vez, subrayan que “estas tenencias constituyen activos comerciales de la provincia y están sujetas a embargo”.

En febrero de 2024, La Rioja entró en default al dejar impagos US$16 millones de capital, convirtiéndose en la primera -y hasta ahora única-provincia argentina en caer nuevamente en cesación de pagos tras haber reestructurado su deuda. Desde entonces, el incumplimiento se amplió a cuatro pagos semestrales adicionales de capital e intereses.

La falta de pagos derivó en sentencias en contra del distrito dictadas por la Justicia del Distrito Sur de Nueva York en septiembre de 2024 y julio de 2025, que ahora los bonistas buscan ejecutar sobre activos localizados o registrables en otras jurisdicciones.

En su argumentación, cuestionan con dureza la conducta fiscal de Quintela: “La provincia no tenía necesidad de incumplir ninguno de los pagos. La mayoría de los fondos de los bonos verdes se utilizó para construir parques eólicos a través de PEA, una empresa de propiedad provincial”. En ese punto, incorporan que el gobierno riojano vendió uno de sus parques eólicos por US$171 millones a Pampa Energía antes de incumplir con los bonistas”, pero “ninguno de los ingresos de esa venta fue aplicado a cancelar las obligaciones”.

“Desde el default, la provincia no ha realizado ningún esfuerzo de buena fe para satisfacer sus obligaciones pendientes ni para reestructurar los títulos”, añade el texto. Advierten que continuarán avanzando en los tribunales “hasta que La Rioja reconozca y tome en serio sus obligaciones, los bonistas utilizarán todos los medios judiciales disponibles para perseguir el recupero de sus acreencias legítimas”.

Los bonistas remarcan que mientras provincias vecinas “cierran proyectos emblemáticos de inversión extranjera directa y construyen credibilidad mediante el cumplimiento puntual de su deuda”, La Rioja “permanece en default y no recibe grandes inversiones”.

La ofensiva judicial también incluye una advertencia al mercado: “Cualquier potencial comprador de Banco Rioja o de PEA debe estar en conocimiento de la moción de los bonistas”. La frase apunta a condicionar eventuales operaciones sobre activos provinciales, en un contexto en el que esos bienes podrían quedar alcanzados por medidas de ejecución. De avanzar el proceso, el caso podría sentar un precedente relevante.