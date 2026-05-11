Southern Energy designó a Rodolfo Freyre como CEO

Southern Energy renovó su estructura. La empresa detrás de la primera exportación argentina de gas natural licuado (GNL) a Europa creó la posición de CEO por primera vez, y eligió para ella a un hombre de sus filas.

La compañía, creada en 2024 por Pan American Energy (PAE) y Golar LNG, designó a Rodolfo Freyre para ponerse al frente del negocio. Se trata de un ejecutivo que ya llevaba el rol de presidente, estaba al tanto del día a día y seguía de cerca su operación.

Licenciado en Economía Empresarial por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), cuenta con experiencia en las etapas de la cadena de producción, transporte, distribución y comercialización del gas natural y sus derivados. Su background incluye conocimiento del sector energético latinoamericano, especialmente en la Argentina, Chile, Perú y Colombia.

El buque de licuefacción Hilli Episeyo estará operativo comercialmente a partir de 2027 Pan American Energy

Freyre llegó desde PAE, firma dirigida por Alejandro Bulgheroni e integrada por BBP (50%), Bridas (25%) y Cnooc (25%). Ingresó a la compañía en 2015 como gerente ejecutivo para Gas & Power, y desde 2019 llevaba el rol de vicepresidente para Gas, Power & Business Development. Previamente, fue también gerente general en Gasnor y en Innergy Holdings.

“Es un honor y un gran orgullo asumir el rol de CEO de Southern Energy (SESA) en un momento trascendental para el desarrollo energético de la Argentina. Nuestro país tiene un potencial extraordinario para consolidarse como actor relevante en el mercado global de GNL. Desde SESA, trabajaremos para transformarlo en un proyecto de escala internacional, con foco en la ejecución, la eficiencia y una visión de largo plazo”, aseguró en un posteo en LinkedIn.

La primera exportación de GNL a Europa

En diciembre de 2025, Southern Energy firmó el que se convirtió en el primer contrato para exportar GNL desde la Argentina a Europa. El acuerdo tuvo como contraparte a Securing Energy for Europe (SEFE) e incluye la provisión de 2 millones de toneladas anuales (MTPA), equivalentes a 9 millones de metros cúbicos diarios (m³/d).

En ese entonces, desde la compañía aseguraron que las exportaciones podrían superar los US$7000 millones durante la vigencia del contrato, dependiendo de la evolución del precio internacional del GNL

Southern Energy, que sumó también como accionistas a YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Harbour Energy (15%), además de PAE (30%) y Golar LNG (10%), contempla la instalación de dos buques, que tienen la capacidad de enfriar el gas a –162 grados, para reducir 600 veces su volumen y transformarlo en estado líquido.

El primer buque, Hilli Episeyo, llegará a la Argentina a comienzos de 2027. Será capaz de producir 2,45 MTPA de GNL, equivalentes a 11,5 millones de m³/d de gas. El segundo buque, denominado MKII, está en construcción en China y arribará en 2028. Su operación comercial comenzaría a fines de ese mismo año y aportará una capacidad adicional de 3,5 MTPA (unos 16 millones de m³/d).

En conjunto -según precisaron-, ambos buques permitirán producir 6 MTPA de GNL. El contrato con SEFE garantiza la compra de más del 30% de esa capacidad combinada.

SESA prevé una inversión superior a US$3200 millones para la primera fase del proyecto de GNL (2024-2031) y casi US$2800 millones para la segunda (2032-2035). En total, la inversión proyectada alcanza los US$6000 millones.