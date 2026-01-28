Boom de viajes: cuál es la aerolínea que aprovecha el récord de pasajeros

El sector aerocomercial argentino alcanzó en 2025 el mejor desempeño de su historia. Según datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante el año se registraron 50.646.921 pasajeros en los aeropuertos del país, un récord tanto en el tráfico total como en los segmentos nacional e internacional.

La cifra superó en un 9% el máximo previo alcanzado en 2023 y representó un incremento del 12% respecto de 2024, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido del sistema aerocomercial. En ese contexto de expansión del mercado, Jetsmart fue la compañía que mejor capitalizó el aumento de la demanda en el cabotaje.

La aerolínea fundada por Indigo Partners transportó 406.014 pasajeros en 2025, frente a los 262.043 que había movilizado en 2024, lo que representó un crecimiento del 8% y le permitió ubicarse como la segunda empresa del mercado doméstico, detrás de Aerolíneas Argentinas y por delante de Flybondi.

El salto estuvo asociado a la incorporación de tres aviones Airbus A321 Neo, con capacidad para 240 pasajeros cada uno, que comenzaron a operar bajo la modalidad interchange, un sistema que permite a las aerolíneas utilizar aeronaves de otras flotas.

El A321 de Jetsmart

En el mismo período, Aerolíneas Argentinas trasladó 864.295 pasajeros, por debajo de los 907.114 del año anterior, mientras que Flybondi movilizó 305.360 personas, frente a las 349.291 que había transportado en 2024.

De esta manera, la participación en el mercado doméstico quedó distribuida del siguiente modo: Aerolíneas Argentinas concentró el 54% del total de pasajeros, Jetsmart alcanzó el 25%, Flybondi el 19% y el 2% restante se repartió entre otras compañías, como Andes y American Jet.

De acuerdo con los datos de la ANAC, el segmento de cabotaje también alcanzó un máximo histórico en 2025, con 34.735.497 pasajeros, levemente por encima del registro de 2023 y un 9% superior al de 2024. El tráfico internacional, en tanto, sumó 15.911.424 pasajeros, un 6% más que el récord previo de 2018 y un 18% por encima del año anterior.

Desde el Gobierno nacional atribuyeron estos resultados al proceso de apertura y desregulación del mercado aerocomercial, impulsado en el marco de la política de Cielos Abiertos. En ese contexto, durante el año se autorizaron 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales.

Consultado por LA NACION, el consultor aerocomercial Carlos Vázquez advirtió que las comparaciones deben realizarse con cuidado y rechazó algunas interpretaciones que circularon en los últimos meses. “Hubo publicaciones que compararon contra el año pospandemia, 2021, y hablaron de una pérdida de 14 puntos de Aerolíneas Argentinas, lo cual no es correcto. Hasta noviembre, la caída era de alrededor de cuatro puntos”, explicó.

02/03/2015 Avión de aerolíneas argentinas ECONOMIA ARGENTINA SUDAMÉRICA - MASTERFILMS DOUMENJOU ALEXANDRE - MASTERFILMS

Según Vázquez, el crecimiento de Jetsmart no respondió a una estrategia comercial disruptiva, sino a una mayor capacidad operativa. “Jetsmart aumentó su participación básicamente porque incorporó más aviones. No hubo una acción puntual que haya hecho que los pasajeros se volcaran desde otra compañía; simplemente tuvo más oferta, más vuelos y aviones de mayor capacidad, como los A321”, señaló.

En contraste, indicó que Flybondi perdió participación porque no logró sostener la programación prevista. “Evidentemente no realizó los vuelos que hubiera hecho si contaba con la flota que tenía planificada”, afirmó.

Respecto de Aerolíneas Argentinas, Vázquez sostuvo que, si bien la empresa no perdió pasajeros en términos absolutos hasta noviembre, sí cedió participación relativa. “El mercado de cabotaje creció, pero ese crecimiento fue absorbido casi en su totalidad por Jetsmart”, explicó.