Jetsmart suma tres aviones para volar en el país y busca disputarle mercado a Aerolíneas y Flybondi

La low cost Jetsmart anunció que incorporará tres aviones Airbus A321 Neo a su flota en la Argentina para operar en principio vuelos de cabotaje. Es decir, que, para junio próximo, duplicará la cantidad de aeronaves que tenía a principios de 2024, al pasar de 8 a 15 aviones. El año pasado trajo otros cuatro Airbus A320.

En un acto en el Aeroparque Metropolitano en el que se exhibió la aeronave, el CEO de Jetsmart, Estuardo Ortiz, dijo que la llegada del A321 es un hito para la aviación argentina. Hasta agosto del año pasado el avión no estaba certificado en el país y recién en octubre la empresa pudo hacer un vuelo internacional entre Santiago y Buenos Aires, pero no podría operar en Aeroparque porque por la anterior legislación no se permitían aviones de más de 220 asientos. Es decir, que si la low cost usaba un A321 solo podía vender 220 de los 240 asientos, lo cual no era redituable.

“Este avión siempre fue parte del plan estratégico de la empresa, pero antes no era el momento oportuno. Ahora sí. Esto muestra el momento que vive la aviación comercial en el país. Es una prueba de la inversión que Jetsmart ha realizado y un testimonio del cambio regulatorio”, afirmó Ortiz.

El primer avión que comenzará a operar el 13 de marzo próximo está registrado en Chile, pero operará en la Argentina bajo la modalidad interchange (sistema que permite a las aerolíneas operar vuelos utilizando aeronaves de otras flotas), algo que no se podía hacer en la Argentina previo a los últimos cambios regulatorios.

“Jetsmart opera con esta modalidad en otros países de la región, pero en la Argentina no se podía. El cambio regulatorio le ha abierto la puerta a Jetsmart para crecer aceleradamente. En junio pasado transportamos 120.000 pasajeros y en enero 277.000. Crecimos un 118%. Los cambios traen mejores aeronaves y más conectividad”, agregó.

En el acto, también estuvo Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, que pronosticó que en los próximos años el mercado argentino va a duplicar la cantidad de pasajeros que vuelan al año -se pasará de 0,5 viajes per cápita a un viaje por persona- y sumó que “sin dudas las políticas van a ayudar a ese crecimiento”.

Por último, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, también destacó el contexto argentino y dijo que en enero hubo un nuevo récord de pasajeros transportados y que están invirtiendo fuertemente en las distintas terminales que operan en el país.

En 2024, el mercado doméstico se repartió entre Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Jetsmart que detentaron respectivamente los siguientes porcentajes: 59%, 23% y 17%. Sin embargo, el objetivo de Jetsmart sería crecer de mínima unos 3 puntos en participación, según dijo Ortiz en la presentación.

“Esperaríamos que haya un crecimiento de participación en el mercado doméstico, aunque eso dependerá también de la competencia. Aspiramos a tener un 20% o 25% del mercado. Estas aeronaves nos hacen más competitivos porque tenemos más pasajeros por partida”, cerró.

