CÓRDOBA.- Ante los empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba, de la que ella es vicepresidente segunda, la economista y candidata a diputada nacional libertaria Diana Mondino enfatizó que “las ideas de (Javier) Milei son las de la Constitución Nacional”. Dijo que para plebiscitar solo hay dos temas, el aborto y la dolarización. “Es notorio cómo se está dolarizando la economía: alquileres urbanos; alquileres en el campo. La economía se va dolarizando sola”, repasó.

Después de pedir que no leyeran toda su trayectoria, Mondino bromeó con sus años y dijo: “Yo me tiño y lo digo; no me tiño para ser ministro”. No nombró a ningún candidato, pero en la sala todos entendieron la indirecta.

Gran parte de su presentación giró en torno a la dolarización. Admitió que si la economía argentina lograra “flexibilidad, competitividad y productividad”, esa “herramienta” puede “no ser necesaria, pero la experiencia argentina muestra que no es así. La dolarización es, simplemente, ‘nunca más’”.

Mondino -es cordobesa y su familia es dueña del banco Roela, en esta provincia- sostuvo que hay “mucha gente” que estudió la dolarización como un “medio para resolver los problemas argentinos”, pero insistió en que la clave es la situación precedente. “Si hubiera cero inflación, ¿ustedes se quedan con estas jubilaciones, salarios, con estos márgenes? Nadie. Tenemos que hacer muchas cosas para que la economía funcione”, planteó.

En varias oportunidades indicó que, básicamente, el problema de la Argentina es fiscal, “gasta más de lo que tiene. Encima gasta mal, de manera ineficiente. Sistemáticamente, durante 50 años, se gasta más de lo que ingresa”.

En esa línea, precisó que se le echa la culpa a lo que no es lo más relevante: “Toda la deuda con organismos internacionales equivale al 20% de toda la deuda y encima no la pagamos”, dijo.

Diana Mondino es candidata a diputada nacional libertaria, pero su nombre suena para canciller si gana Milei.

“Tenemos que gastar menos. Una de las formas de generar mayores incentivos, es la dolarización, impedir que se pueda emitir. Llegar a un esquema donde en el futuro no se pueda emitir”, detalló y fue sobre el punto de que la Constitución Nacional dice que el Banco Central tendrá la “facultad”, no la “obligación”, de emitir moneda. Graficó que dolarizar es “una manera de decir que se cortan las manos y no se puede emitir, quemo el Banco Central, no se puede emitir más”.

Mondino ironizó respecto de que por la discusión sobre si Milei es o no republicano, “se han vuelto a editar” los libros de Juan Bautista Alberdi, que “son un plomazo, pero al menos sabemos que existen, sabemos que hay una Constitución”.

“Un derecho es algo que nadie te puede quitar, no algo que te deben dar. La Argentina tiene un artículo 17 que marca que la propiedad es inviolable y nadie dice nada de cómo se avasallan los derechos de propiedad. Por ejemplo, los ‘dólar soja’, le das más a uno a costa de otros”, ejemplificó.

Sobre el hecho de que, si Milei fuera presidente, no tendría mayoría en Diputados, señaló que la gobernabilidad es negociación, “independientemente de cuántos diputados podamos tener, mientras más seamos mejor. Sea quien sea quien gane, todos van a tener que negociar”.

Para la economista, las PASO permitieron empezar a darse cuenta “de la importancia de lo que no nos habíamos dado cuenta”, que era el crecimiento de los libertarios.

De la misma manera, precisó que la dirigencia “no vio la necesidad de la sociedad de que haya un cambio; nuestra dirigencia no ha visto el crecimiento de la droga, que con la ‘e’ no hay más inclusión, la disolución de la familia y su impacto en la sociedad. La grieta en la Argentina es también que hay mucha gente de la que no sabemos nada, no sabemos cómo piensa”, concluyó.