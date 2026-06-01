Qué se sabe del femicidio de Agostina Vega: los resultados de la autopsia y las pistas clave de la investigación

El cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el sábado 23 de mayo por la noche en la ciudad de Córdoba, fue encontrado una semana después en un descampado aledaño al barrio Ampliación Ferreyra. Este domingo se llevó a cabo la autopsia y los estudios forenses complementarios, cuyos resultados llevarán varios días y podrán arrojar datos esclarecedores sobre la causa.

Según reconstruyó la investigación, la joven salió de su casa, ubicada en la zona de General Mosconi, alrededor de las 22.30 y tomó un rumbo al barrio Cofico.

Con el avance de las pericias se determinó que la menor pidió ir hasta la intersección de las calles Juan del Campillo y Fragueiro. Allí la esperaba Claudio Barrelier, quien hasta el momento es el único detenido en la causa. Según el chofer, el hombre de 33 años pagó el viaje y se fue con la adolescente. Desde ese momento, no volvió a ser vista.

Agostina Vega

De acuerdo con el relato de Melisa Heredia, la madre de Agostina, horas antes de su desaparición, la adolescente estaba jugando con su hermano de siete años cuando ambos fueron a buscar unas empanadas al local de su abuelo, ubicado a pocos metros de la vivienda familiar.

“Cuando volvió su hermano le pregunté si Agostina estaba en el negocio de su abuelo y me respondió: ‘No, ma, la Agos no está’”, relató la mujer. Al advertir su ausencia, intentó comunicarse con ella por teléfono cerca de las 22.30. “Sonó cuatro veces y después nunca más”, detalló.

Primeras sospechas

La desaparición de Agostina generó una fuerte conmoción en Córdoba y dio lugar a una intensa búsqueda. Durante los primeros días circularon distintas versiones sobre los movimientos de la adolescente. Entre las pruebas analizadas por los investigadores aparecieron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban cómo la joven ingresó a la vivienda de Barrelier la noche de la desaparición.

Inicialmente, el abogado defensor del acusado sostuvo que la persona que aparecía en las grabaciones era la hija de 11 años de su cliente. Sin embargo, posteriormente, se confirmó que quien ingresó al domicilio era Agostina.

Las marchas en Córdoba por la desaparición de Agostina Sebastián Salguero

Primeros allanamientos

El 28 de mayo se realizaron los primeros allanamientos vinculados a la causa. En ese momento, el abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, afirmó que los procedimientos habían sido “esclarecedores” y destacó la importancia de distintos elementos incorporados al expediente.

“Los datos concretos, como los registrados por las antenas telefónicas, fueron aportados a la fiscalía”, sumó el letrado, que había pedido cautela respecto del avance en la investigación.

Los testimonios

Uno de los testimonios clave fue el de Ariel, el remisero que trasladó a Agostina la noche de su desaparición. El conductor contó que le llamó la atención que una adolescente viajara sola hacia esa zona de la ciudad. “Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14”, relató ante la prensa.

Luego, dijo que la niña le comentó que era la nieta de Miguel. “Él tiene una fábrica de empanadas frente a donde estamos nosotros. Ahí me dio más confianza y le pregunté por qué iba ahí [a la dirección indicada]. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa a su mamá”, detalló.

La casa a donde llegó Agostina Sebastián Salguero

Sostuvo que no le pareció “nada extraño” hasta que llegaron al lugar: “Cuando ella lo ve, me dice ‘Ahí te viene a pagar ese chico’. Yo lo veo con campera negra. Él se acerca y me pregunta cuánto es. Cuando le digo $11.300, me dijo que no llegaba, que tenía $9500. Me pareció sospechoso que no me mirara a la cara. Se puso de costado y se apoyó entre la puerta delantera y trasera del auto con el hombro derecho. Yo lo miré a la cara a él, pero estaba encapuchado. Me dio un dólar porque no llegaba”.

Fue en el entretiempo del partido de Belgrano y River que Ariel se enteró de que Agostina había desaparecido. “Estaba con el celular, vi la foto de la nena y me di cuenta de que es la que llevé yo la noche anterior. Busqué por las redes sociales, logré comunicarme con la madre y le dejé mi número”, agregó.

El momento en que Agostina Vega ingresó al domicilio del único detenido por su desparición Captura

El hallazgo del cuerpo

Tras varios días de búsqueda, Agostina fue encontrada muerta este sábado en la zona de Ampliación Ferreyra, en un sector que estaba siendo rastrillado desde hacía más de 30 horas. El hallazgo del cuerpo ocurrió cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera una semana desde su desaparición.

Las autoridades confirmaron inicialmente la constatación de restos humanos en un predio de aproximadamente 240 hectáreas. Gabriel Vega, el padre de Agostina, fue quien estuvo en el lugar junto al fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero.

El cuerpo fue hallado en el barrio Ampliación Ferreyra Sebastián Salguero

El asesinato del la adolescente se cometió, según el fiscal de la causa Raúl Garzón, “en las primeras horas de su desaparición, entre las 22.30 del sábado y la 1 o 2 del domingo”. Para los investigadores, Barrelier la mató en su domicilio.

El fiscal agregó que el cuerpo habría sido trasladado el pasado lunes al lugar donde fue hallado. Los restos estaban enterrados y fueron descubiertos por la participación de uno de los perros adiestrados para encontrar personas sin vida.

Búsqueda nocturna de Agostina con helicópteros de visión térmica Sebastián Salguero

Protestas

Luego de conocerse la noticia, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha para reclamar justicia por Agostina. La protesta se desarrolló sobre la avenida Circunvalación de la capital cordobesa, en donde los manifestantes realizaron cortes de tránsito y quemaron neumáticos.

Por la tarde, la Policía de Córdoba consignó un corte total a la altura del kilómetro 2,5, en el Puente Rancagua, cerca de la casa de Agostina, informó La Voz del Interior. Por su parte, a las 22.30, continuaban en el lugar.

Los cortes de calles en el barrio Mosconi frente a la casa de Agostina SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

A lo largo de esas horas hubo al menos dos momentos de incidentes entre los manifestantes y la policía. La gente se disponía a cortar la circulación, con ruedas quemadas. Los pocos autos, mientras podían pasar, en algunos casos apoyaban con bocinazos en la zona.

En ese marco, en la zona cercana a la casa de la adolescente encontrada muerta, la Policía disparó contra algunos de los manifestantes. Desde el móvil de LN+ señaló que estaba en el lugar se indicó que los efectivos policiales le dispararon “directamente al cuerpo”. Y agregó en ese momento: “Es realmente un descontrol”.

Córdoba: corte de calles en barrio Mosconi frente a la casa de Agostina. SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

En torno a las 23, menguó la manifestación que tuvo como epicentro una circunvalación de la zona. Sin embargo, continúa una vigilia en la puerta de la casa de la que fue la casa de Agostina. En ese lugar se improvisó un santuario con velas y carteles con fotos suyas.

Amenaza de Barrelier

Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Facebook

Barrelier, el único detenido e imputado por el asesinato de la niña de 14 años, amenazó con quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, en donde permanecía detenido.

Según fuentes vinculadas a la causa consultadas por LA NACION, el hombre fue asistido de inmediato por personal penitenciario luego del episodio y recibió atención médica dentro de la unidad carcelaria. Como medida preventiva, está bajo observación psiquiátrica permanente y con controles especiales para evitar que vuelva a atentar contra su integridad física.

Más implicados

No Se Descarta Que Haya Cómplices Ministro De Seguridad De Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que el fiscal Garzón no descarta que haya más partícipes involucrados en el caso.

En diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+, el funcionario provincial sostuvo que espera que quienes asesinaron a Agostina paguen “con prisiones perpetuas” y señaló que, si bien no tiene acceso directo a la causa judicial, trabajó codo a codo con el fiscal en la zona.

Además, marcó su coincidencia con el planteo de Garzón de que podría haber más implicados. “La investigación la dirige el fiscal. Nosotros estamos siempre en contacto. En una causa de este tipo nunca se descarta la participación de otras personas, en cualquier calidad, ya sea como autor o en calidad de partícipe”, indicó.