Mal negocio: volvió a crecer la cantidad de locales en venta o en alquiler

Desde marzo, la pandemia de Covid-19 viene dificultando los pagos de alquiler y mantenimiento de locales en negocios donde las ventas se paralizaron de un día para el otro. Pasan los meses y se ven más "persianas cerradas" y poco se proyecta a futuro.

La cantidad de locales en venta o alquiler en la Ciudad de Buenos Aires mostró un alza de 263% respecto de la precuarentena. En tanto, subió un 10% en relación con el relevamiento realizado en agosto.

Los datos tomados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) demostraron que la pandemia y la crisis económica que trajo el aislamiento hizo que el número de locales ofrecidos en las principales áreas comerciales crezca de manera acelerada.

Durante el mes de octubre se detectaron un total de 414 locales en venta o alquiler. Es importante aclarar que el relevamiento sólo incluye los locales ofrecidos, dado que los que debieron cerrar no se computaron.

Por tanto, el relevamiento actual se hizo de manera online, con aquellos locales que están en alquiler o venta y han sido ofrecidos de manera digital. Previo a la pandemia, la CAC realizaba un trabajo de campo en donde se registraban todos los locales vacíos.

Aún así, desde la CAC aseguraron que el peor mes fue abril cuando las restricciones se mantuvieron más duras. "No hay recuperación, sino que hay una ralentización de la caída en términos de consumo", dijo Matías Wilson, economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

"Lo que posiblemente pase es que, como el relevamiento es bimestral, no se haya captado la inestabilidad financiera que se dio en octubre. Es posible que en el último bimestre del año se pueda ver una afectación por la volatilidad de expectativas", explicó.

"Las expectativas juegan en la inversión pero también en el consumo. Si las expectativas de los consumidores son negativas la gente va a tender a consumir menos y se va a guardar esa plata", dijo.

A futuro, el economista aseguró que hasta que no haya un "balizamiento de la política económica, fiscal y monetaria" no se verá un futuro "despejado" y, además, afirmó que habrá cambios tanto en la oferta como en la demanda, pero que no se podrán definir como permanentes porque quizás son solo cambios transitorios debido a la cuarentena.

"El efecto cuarentena". Así es como describe la CAC al crecimiento de locales disponibles para la venta o alquiler. La peatonal Florida tuvo un crecimiento en la oferta de estos inmuebles de un 1080%, es la zona en donde hubo un mayor impacto del aislamiento en el último tiempo. Le siguen la avenida Pueyrredón, con un alza de 567%, la avenida Corrientes y Cabildo, con una suba del 338% y 331%, respectivamente.

La avenida Avellaneda fue la única zona relevada que tuvo una variación negativa del 9% con respecto al relevamiento que se realizó en agosto.

El aumento de la devolución de locales desde el inicio de la cuarentena intenta ser evitado por las inmobiliarias, que en muchos casos promueven acuerdos entre inquilinos y propietarios para rebajar precios y mantener el contrato.

"Hay una muy buena predisposición de los propietarios para agotar las instancias de negociación y poder continuar con sus inquilinos", dijo Antonio Ginevra, presidente Aranalfe Propiedades, y explicó que hubo distintos tipos de comportamientos.

Por un lado, estuvieron los que devolvieron los locales y no renovaron contratos, pero "hubo una cierta demanda que se reinventó y que vio una oportunidad en los alquileres que estaban mas competitivos".

"Dentro de los segmentos que piden entre $50.000 y $250.000 por mes ha habido una cierta tendencia en la búsqueda -explicó-. Se desarrollaron focos comerciales dentro de los barrios, especialmente en los rubros alimenticios como dietéticas y carnicerías premium, pero también farmacias y bicicleterías".

Con respecto a la venta, Ginevra aseguró que los que "dicen llamarse vendedores" siguen a valores de un año atrás y "no han asimilado que hay una tendencia hacia la baja de los valores".

