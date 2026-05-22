Caen las ventas en supermercados, autoservicios y shoppings

El consumo masivo sigue sin dar muestras de recuperación en marzo, con caídas de ventas en supermercados, autoservicios y shoppings. Cerró así un primer trimestre del año con cifras en rojo, según surge de informes elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el caso de los supermercados, si bien en la medición intermensual la variación de sus ventas en marzo fue cero, en la comparación interanual registró una disminución de 5,1%. Estos comercios terminaron así el primer trimestre del año con una disminución de 3,1%.

Estas cifras de supermercados coinciden con las de consumo masivo en general elaboradas por la consultora Scentia y que habían arrojado una caída interanual de 5,1% en marzo, encadenando tres meses seguidos de baja. En lo que respecta estrictamente a supermercados, la encuesta de Scentia daba una caída de 7%.

El dato no sorprende. En el propio sector habían anticipado que podía ocurrir. Tal como publicó LA NACION hace un mes, en las Encuestas de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera y del sector de Supermercados y Autoservicios Mayoristas, los empresarios ya preveían malos resultados en marzo.

El canal de supermercados también tuvo variación cero en sus ventas en la medición de enero y febrero; mientras que en el caso de la comparación interanual, exhibió caídas de 1,2% y 3,1%, respectivamente.

Los resultados fueron más preocupantes, incluso, en el caso de los autoservicios. En este canal las ventas tuvieron en marzo una caída de 1,4%, respecto de febrero, y de 7,2%, en la comparación con igual mes de 2025. En el primer trimestre, registran una disminución de 2,6%.

Por el lado de los shoppings, si bien se produjo un crecimiento intermensual de 1,5% en marzo, en la comparación con igual mes del año pasado se registró una disminución de 13,3% en sus ventas, con lo que cerró el primer trimestre con una baja de 5,7%.

El primer trimestre del año tampoco fue bueno para el rubro de los electrodomésticos. En caso, el Indec indicó en la Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar: “Las ventas totales a precios corrientes del primer trimestre de 2026 totalizaron 1.171.237,9 millones de pesos y mostraron una variación negativa de 12,4% respecto al mismo trimestre del año anterior”.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, puso en contexto esta mala situación en las ventas. “La mala performance en el consumo durante marzo va en línea con la caída en los ingresos y la aceleración en la inflación durante el mes. Y refuerza la dualidad que se observa respecto al crecimiento de la producción, en particular por el rebote que marcó el Indec de forma transversal en casi todos los sectores”, explicó.

Con vistas a lo que viene, Caprarulo comentó que para abril hay indicadores de consumo durable que no son auspiciosos, como la caída en los patentamientos, mientras que, por el contrario, el aumento en ciertas líneas de crédito puede estar indicando cierta mejora.

“De todas formas, hasta que no exista una sostenida recuperación en el poder adquisitivo de las familias, no podemos proyectar un cambio en la tendencia”, concluyó el economista.