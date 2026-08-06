Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en agosto 2026 si mi DNI termina en 1

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 1 perciben sus haberes el martes 11 de agosto. Así lo indica el calendario de pagos para el octavo mes del año que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que incluye las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional.

Las fechas de cobro para la AUH de agosto Shutterstock

En el octavo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo cobro la AUH en agosto 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en agosto es el siguiente, según la terminación del DNI:

Terminación de DNI Fecha de pago 0 10 de agosto 1 11 de agosto 2 12 de agosto 3 13 de agosto 4 14 de agosto 5 18 de agosto 6 19 de agosto 7 20 de agosto 8 21 de agosto 9 22 de agosto

De cuánto es la AUH en agosto 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en agosto, con la actualización del 1,89%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $120.675,30 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $392.935,68 Asignación por Embarazo $120.675,30

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Quiénes reciben la AUH de agosto

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Cómo presentar la Libreta AUH