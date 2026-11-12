Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en noviembre 2026 si mi DNI termina en 1

Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan DNI finalizado en 1 perciben sus haberes el jueves 12 de noviembre. Así lo indica el calendario de pagos para el undécimo mes del año que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que incluye las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional.

La AUH tiene un incremento del 1,93% Pixabay

En el undécimo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobra la AUH en noviembre 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en noviembre es el siguiente, según la terminación del DNI:

Terminación de DNI Fecha de pago 0 11 de noviembre 1 12 de noviembre 2 13 de noviembre 3 16 de noviembre 4 17 de noviembre 5 18 de noviembre 6 19 de noviembre 7 20 de noviembre 8 24 de noviembre 9 25 de noviembre

De cuánto es la AUH en noviembre 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en noviembre, con la actualización del 1,93%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $127.684,68 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $415.759,20 Asignación por Embarazo $127.684,68

El 20% restante queda retenido hasta que se realiza el cruce de datos entre organismos, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

La Anses realiza el cruce de datos de los beneficiarios de la AUH Rodrigo Nespolo

Cómo es el cruce de datos para la AUH

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello informó que “los datos sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades [escolaridad y salud] para los titulares de 5 a 17 años serán informados directamente a Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos, eliminando la necesidad de realizar la certificación presencial en papel”.

De esta manera los titulares de la AUH quedan eximidos de este trámite, por el que se mantenía retenido el 20% de la asignación, hasta completar la documentación.

De acuerdo a la información oficial, esta medida va en línea con los objetivos del Gobierno nacional de simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía. Asimismo, garantiza una mayor veracidad al verificar la información en la fuente oficial, reduciendo el margen de error y de fraude que implica la certificación manual, y optimiza la eficiencia administrativa.