LA NACION

Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 18 al 22 de agosto

El organismo previsional entrega esta semana las jubilaciones mínimas, la AUH, y la AUE, entre otras prestaciones

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Las prestaciones que abona la Anses en la tercera semana de agosto
Las prestaciones que abona la Anses en la tercera semana de agosto

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a agosto 2025, según está establecido en el calendario de pagos.

‎Las prestaciones semanales que entrega Anses
‎Las prestaciones semanales que entrega AnsesRodrigo Nespolo

En la tercera semana completa del mes se abonan las jubilaciones y pensiones mínimas y aquellas que superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y la Asignación por Prenatal y Maternidad, la Prestación por Desempleo, entre otras. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el octavo mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 18 al 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 6: 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto
Las jubilaciones aumentarán 1,62% en agosto
Las jubilaciones aumentarán 1,62% en agosto

Jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 4: 18 de agosto
  • DNI terminados en 5: 19 de agosto
  • DNI terminados en 6: 20 de agosto
  • DNI terminados en 7: 21 de agosto
  • DNI terminados en 8: 22 de agosto
Las fechas de cobro de las AUE
Las fechas de cobro de las AUEGetty Images

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Malestar en los bancos por la orden del Gobierno que los obliga a mantener dinero inmovilizado
    1

    Malestar en los bancos por la orden del Gobierno que los obliga a mantener dinero inmovilizado

  2. Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
    2

    Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie

  3. Agosto se encamina a marcar un récord exportador y China es la gran protagonista
    3

    Boom de soja al mundo: agosto se encamina a marcar un récord exportador y China es la gran protagonista

  4. Se mudó a un lugar único de la Patagonia y tiene el reinado de un cultivo poco difundido
    4

    El guardián del sabor: se mudó a un lugar único de la Patagonia y tiene el reinado de un cultivo poco difundido

Cargando banners ...